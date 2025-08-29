Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 07:30
690 citiri
Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake
Andrei Jianu, polițistul erou din București FOTO Facebook/Marian Godină

Polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în apărarea livratorului străin agresat în București, a dat detalii despre cum au decurs evenimentele. Agentul povestește și ce l-a făcut să aleagă această meserie și transmite un mesaj înduioșător părinților săi.

„A fost o zi normală ca oricare alta. Mi-am efectuat serviciul după-amiază. Nu mă așteptam să se întâmple ceva în seara când am plecat acasă. Am plecat de la secție, mă deplasam către casă. Pe drum am observat o persoană de sex masculin care era agresată de către altă persoană. Era normal să intervin. Cel mai mult în intervenție a contat faptul că am fost ferm, nu am stat pe gânduri. Asta a fost punctul principal”, a declarat Jianu într-un interviu pentru Digi24.

Polițistul a subliniat că intervenția lui a fost un lucru normal în condițiile în care a văzut că există un posibil scandal.

Andrei Jianu a povestit și cum a apărut replica devenită virală „Eu sunt poliția!”

„A fost un instinct. Persoana în cauză a afirmat faptul că vrea să cheme poliția la fața locului, în limba engleză, i-am răspuns pe aceeași limbă”, a spus polițistul.

Andrei Jianu a adăugat că nu comentează pe tema discuțiilor online care induc ideea că videoclipul ar fi fost regizat.

„Nu cred că am ceva de spus despre treaba asta. Colegii mei știu cel mai bine. Nu cred că ar putea să fie ceva trucat în acel clip”, a spus agentul.

Despre motivația agresorului, Andrei Jianu a răspuns că nu știe care a fost aceasta, pentru că nu a asistat la audieri, iar la fața locului intervenția a fost extrem de rapidă, astfel că nu a fost timp pentru întrebări.

Tânărul polițist a mai transmis că orice persoană pusă în fața unei astfel de situații ar trebui să acționeze în același fel, „deoarece, dacă ar fi în ipostaza celui agresat, și-ar dori și ea să fie o persoană alături care să intervină”.

Jianu a adăugat că a ales această meserie datorită tatălui său care a lucrat și el în cadrul poliției.

„El m-a făcut să devin polițist. Părinții sunt foarte mândri de mine, bineînțeles. M-au ajutat și părinții să devin ceea ce sunt în momentul de față și le mulțumesc pe această cale, îi iubesc”, le-a transmis agentul.

Livrator străin, bătut pe stradă în București
Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake
07:30 - Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake
Polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în apărarea livratorului străin agresat în București, a dat detalii despre cum au decurs evenimentele. Agentul povestește și ce l-a făcut să...
Tânărul de 20 de ani, arestat după ce l-a lovit pe livratorul asiatic, se remarcase pe Internet postând simboluri fasciste
00:07 - Tânărul de 20 de ani, arestat după ce l-a lovit pe livratorul asiatic, se remarcase pe Internet postând simboluri fasciste
Tânărul de 20 de ani, din București, care a agresat pe stradă un livrator de mâncare originar din Bangladesh, se remarcase anterior pe Internet postând simboluri fasciste. Agresorul, al...
Ministrul Dezvoltării, după ce un livrator asiatic a fost bătut în Capitală. "Ar fi cea mai mare greșeală ca un asemenea incident să treacă neobservat"
Ieri, 22:54 - Ministrul Dezvoltării, după ce un livrator asiatic a fost bătut în Capitală. "Ar fi cea mai mare greșeală ca un asemenea incident să treacă neobservat"
Cseke Attila, unul dintre liderii UDMR, cataloghează drept ”de neconceput” ideea că un muncitor străin venit în România este atacat pe stradă şi aminteşte că milioane de români...
Reacția ambasadei Bangladeshului după agresarea livratorului în București. Mesaj și pentru muncitorii aflați în România
Ieri, 20:35 - Reacția ambasadei Bangladeshului după agresarea livratorului în București. Mesaj și pentru muncitorii aflați în România
Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit...
Deputatul AUR Dan Tanasă, apostrofat din nou din propriul partid pentru declarațiile anti-imigraționiste: „Dacă pleacă 200.000 de oameni, 30% din firme intră în faliment”
Ieri, 17:53 - Deputatul AUR Dan Tanasă, apostrofat din nou din propriul partid pentru declarațiile anti-imigraționiste: „Dacă pleacă 200.000 de oameni, 30% din firme intră în faliment”
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că Dan Tanasă, colegul său deputat de la AUR „face o confuzie” între „imigrant” și „angajat” și este de părere că, dacă ar pleca din România...
"Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților
Ieri, 16:49 - "Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui...
Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Ieri, 16:44 - Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Românii din Europa condamnă atacul asupra livratorului asiatic din București. "Când un român este discriminat, ne revoltăm. În propria țară ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă"
Ieri, 16:14 - Românii din Europa condamnă atacul asupra livratorului asiatic din București. "Când un român este discriminat, ne revoltăm. În propria țară ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă"
Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a condamnat joi, 28 august, în cei mai fermi termeni, agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un...
Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul VIDEO
Ieri, 14:56 - Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul VIDEO
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile. ”După terminarea programului...
Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
Ieri, 14:29 - Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din...
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Ieri, 14:06 - Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
Ieri, 13:53 - George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România. Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
Ieri, 13:44 - Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele...
Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Ieri, 11:31 - Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Ieri, 08:54 - Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor. "Agresorul...
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
27.08.2025 22:55 - Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
27.08.2025 22:33 - Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
"AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
27.08.2025 22:25 - "AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
27.08.2025 21:31 - Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...
Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
27.08.2025 19:24 - Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr...
#livrator agresat, #andrei jianu, #politist erou, #interviu, #livrator strain batut strada , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Legăturile dintre una din presupusele propuneri pentru șefia SIE și Rusia. CTP: „De ce nu ne comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși?”
  2. Cod galben de caniculă în trei județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade
  3. Începe BIAS 2025, un ”spectacol de forță aeriană”. Programul pe zile și ce nu trebuie ratat
  4. Imagini șocante cu prăbușirea unui avion de vânătoare F-16. Ce s-a întâmplat cu pilotul VIDEO
  5. Reacția întârziată a Casei Albe despre atacul devastator de la Kiev: „Și Ucraina a lovit rafinării ruseşti”
  6. Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake
  7. Ce spune Nicolás Maduro despre o „debarcare americană”, după ce Trump a trimis nave de război în Caraibe. „Cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii”
  8. Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
  9. Daniel David, ”scos la lecție” de peste 300 de profesori și economiști. Apel public pentru renunțarea la austeritate
  10. Tânărul de 20 de ani, arestat după ce l-a lovit pe livratorul asiatic, se remarcase pe Internet postând simboluri fasciste