Noi declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe o stradă din București. Ce le transmite celor care spun că videoclipul este fake

Polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în apărarea livratorului străin agresat în București, a dat detalii despre cum au decurs evenimentele. Agentul povestește și ce l-a făcut să aleagă această meserie și transmite un mesaj înduioșător părinților săi.

„A fost o zi normală ca oricare alta. Mi-am efectuat serviciul după-amiază. Nu mă așteptam să se întâmple ceva în seara când am plecat acasă. Am plecat de la secție, mă deplasam către casă. Pe drum am observat o persoană de sex masculin care era agresată de către altă persoană. Era normal să intervin. Cel mai mult în intervenție a contat faptul că am fost ferm, nu am stat pe gânduri. Asta a fost punctul principal”, a declarat Jianu într-un interviu pentru Digi24.

Polițistul a subliniat că intervenția lui a fost un lucru normal în condițiile în care a văzut că există un posibil scandal.

Andrei Jianu a povestit și cum a apărut replica devenită virală „Eu sunt poliția!”

„A fost un instinct. Persoana în cauză a afirmat faptul că vrea să cheme poliția la fața locului, în limba engleză, i-am răspuns pe aceeași limbă”, a spus polițistul.

Ads

Andrei Jianu a adăugat că nu comentează pe tema discuțiilor online care induc ideea că videoclipul ar fi fost regizat.

„Nu cred că am ceva de spus despre treaba asta. Colegii mei știu cel mai bine. Nu cred că ar putea să fie ceva trucat în acel clip”, a spus agentul.

Despre motivația agresorului, Andrei Jianu a răspuns că nu știe care a fost aceasta, pentru că nu a asistat la audieri, iar la fața locului intervenția a fost extrem de rapidă, astfel că nu a fost timp pentru întrebări.

Tânărul polițist a mai transmis că orice persoană pusă în fața unei astfel de situații ar trebui să acționeze în același fel, „deoarece, dacă ar fi în ipostaza celui agresat, și-ar dori și ea să fie o persoană alături care să intervină”.

Jianu a adăugat că a ales această meserie datorită tatălui său care a lucrat și el în cadrul poliției.

„El m-a făcut să devin polițist. Părinții sunt foarte mândri de mine, bineînțeles. M-au ajutat și părinții să devin ceea ce sunt în momentul de față și le mulțumesc pe această cale, îi iubesc”, le-a transmis agentul.

Ads