"Am venit aici cu multe vise. Sunt trist". Mărturia livratorului din Sri Lanka agresat în Popeşti-Leordeni. "M-a tratat ca pe un câine" VIDEO

Un cetățean străin care lucrează în România a fost atacat ziua în amiaza mare de doi indivizi, pe o stradă din orașul ilfovean Popeşti-Leordeni. Victima este un livrator din Sri Lanka și a fost agresat de o tânără și iubitul ei după o șicanare în trafic.

Lovit cu un fir de încărcător de telefon, scuipat și înjurat, tânărul srilankez, în vârstă de 24 de ani, a reclamat agresiunea la Poliție. Incidentul violent a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie,

„Astăzi (duminică, 2 noiembrie) am mers cu șeful meu să depunem plângere la poliție. Sunt foarte trist, doamnă. Am venit aici cu multe vise. Suntem oameni din Sri Lanka. Venim să muncim, să câștigăm bani pentru viitorul nostru. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Sunt foarte trist pentru incidentul de ieri. Ea m-a tratat ca pe un câine”, a spus tânărul bătut pentru antena3.ro.

Livratorul din Sri Lanka a povestit pentru sursa citată cum s-a ajuns la scandal.

„Mașina era parcată pe partea dreaptă a drumului. Eu mergeam pe drumul meu. O doamnă conducea mașina. Ea vorbea la telefon, cred. Nu s-a uitat în direcția mea, nu m-a văzut. A virat brusc la stânga. N-am mai putut controla motocicleta, am frânat puternic și m-am oprit. Apoi am mers puțin mai departe, cam 15 metri. Din nou, aceeași mașină a venit și mi-a blocat drumul”, a spus el.

Comunicatul IPJ Ilfov

"În urma apariției în spațiul public, a clipului video pe o rețea de socializare, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat să comunice următoarele:

În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați de către o persoană 24 de ani de cetățenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei șicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 01 noiembrie a.c., în jurul orei 15:45, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun".

Nu este primul atac de acest fel din România

În București, doi livratori au fost agresati în ultimele luni, unul dintre ei în timp ce aștepta la trecerea de pietoni, de un tânăr violent, celălalt de un fost deținut, condamnat pentru omor.

La Cluj Napoca, un alt livrator străin a fost bătut până când a intrat în comă.

