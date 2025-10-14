Tânărul care a agresat livratorul străin în București, trimis la tratament psihiatric. A primit și arest la domiciliu pentru 30 de zile

Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat când a agresat un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din centrul Capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile și obligat de instanță să urmeze tratament psihiatric până la însănătoșire.

Decizia Judecătoriei Sectorului 2 vine după ce procurorii l-au trimis în judecată pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea simbolurilor fasciste și xenofobe. Incidentul a stârnit un val de indignare după ce agresorul i-a spus victimei să plece „în țara lui”, în timp ce, pe rețelele sociale, distribuia materiale care glorificau ideologia nazistă și Mișcarea Legionară, arată Libertatea.ro

În această perioadă, Cosmin Tudoran nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organelor judiciare. Totodată, instanța a dispus obligarea acestuia la tratament medical psihiatric, în cadrul unei unități specializate, „până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări a stării de sănătate”.

Ce spun procurorii

Incidentul a avut loc în seara zilei de 26 august 2025, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit procurorilor, în jurul orei 22:30, bărbatul s-a apropiat de un livrator care aștepta la o trecere de pietoni și l-a lovit cu pumnul în față, fără niciun motiv.

„Din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o cu pumnul în zona feței, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, au transmis procurorii.

„Mergi înapoi în țara ta, asta e problema… pentru că ești un invadator”, a spus Tudoran, în înregistrare.

Imagini cu Hitler și simboluri legionare

Pe 16 iunie, în calitate de administrator al unui cont de pe o rețea de socializare, Tudoran a distribuit un colaj video în care apăreau simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler alături de alte două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă.

„În conținutul clipului, inculpatul a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler în fața unor drapele naziste”, se arată în rechizitoriu.

Pe 27 august, la o zi după incident, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran pentru 30 de zile, sub acuzația de lovire și alte violențe. Tribunalul București a menținut ulterior măsura, pe 5 septembrie. După evaluările psihologice și probele adunate în dosar, magistrații au decis acum ca tânărul să fie plasat în arest la domiciliu, sub supravegherea autorităților, cu obligația de a urma tratament medical psihiatric.

