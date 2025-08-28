Ministrul Dezvoltării, după ce un livrator asiatic a fost bătut în Capitală. "Ar fi cea mai mare greșeală ca un asemenea incident să treacă neobservat"

Cseke Attila, unul dintre liderii UDMR, cataloghează drept ”de neconceput” ideea că un muncitor străin venit în România este atacat pe stradă şi aminteşte că milioane de români lucrează, la rândul lor, în alte state, şi nimeni nu ar vrea ca aceştia să fie agresaţi pe stradă.

”Ar fi cea mai mare greşeală ca un asemenea incident să treacă neobservat. Pentru că ceea ce am vrea să spunem că astăzi este un incident, poate chiar izolat, ne-ar plăcea să spunem că este izolat, dar dacă rămâne netratat, scuzaţi-mă, ca şi bolnavul netratat, situaţia se va agrava, adică se vor înmulţi aceste cazuri”, explică Cseke.

”Nu putem să construim o ţară în care privim pe celălalt de lângă noi după criteriul că nu se aseamănă cu noi, vorbeşte altă limbă, are altă culoare a pielii, are altă religie şi aşa mai departe. Este o chestiune foarte periculoasă, cu care nu prea ne-am întâlnit în acest context, cel puţin aşa, şi eu cred că noi ar trebui să ne gândim şi la cetăţenii noştri, pe de altă parte, pentru că avem 4, 5, 6 milioane de cetăţeni români, de diverse etnii, cu diverse religii, din pături sociale diferite, care trăiesc în străinătate, lucrează în străinătate şi nu ne place şi nu ne-ar plăcea nici nouă, dacă am auzi că un cetăţean român este atacat în acest hal, scuzaţi-mă de expresie, în centrul unei capitale europene. Şi atunci, acest atac este de condamnat şi orice mesaj de ură pe criterii etnice, sau de culoare, sau de sex, sau de religie, sau de orice alt criteriu, este de condamnat”, a declarat Cseke Attila, joi seară, la Digi 24.

El a amintit că muncitorii asiatici sunt oameni care au venit în mod legal să muncească în România, îşi fac meseria, iar atacurile împotriva lor sunt ”de neconceput”.

”Aici responsabilitatea, în primul rând, este a celor care propagă asemenea mesaje şi sigur că statul român trebuie să acţioneze foarte dur şi ferm pe această chestiune. Este îmbucurător că un poliţist aflat în orele libere ale lui a intervenit, acesta e un semn chiar îmbucurător, înseamnă că totuşi în instituţiile statului şi în afara serviciului sunt oameni care ştiu să apere legea şi să intervină.

Ar fi cea mai mare greşeală ca un asemenea incident să treacă neobservat. Pentru că ceea ce am putea să spunem sau am vrea să spunem că astăzi este un incident, poate chiar izolat, ne-ar plăcea să spunem că este izolat, dar dacă rămâne netratat, scuzaţi-mă, ca şi bolnavul netratat, situaţia se va agrava, adică se vor înmulţi aceste cazuri şi societatea civilă şi partea politică trebuie să dea mesaje foarte ferme, iar instituţiile statului trebuie să acţioneze”, a subliniat Cseke Attila.

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!".

