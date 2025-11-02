Încă un străin aflat la muncă în România, atacat pe stradă. "Nu, nu, te rog, nu da!" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 18:28
442 citiri
Încă un străin aflat la muncă în România, atacat pe stradă. "Nu, nu, te rog, nu da!" VIDEO
Străin venit la muncă în România, bătut în Popești Leordeni FOTO /Unsplash

Încă un cetățean străin care lucrează în România a fost atacat ziua în amiaza mare de doi indivizi. Victima este un livrator din Sri Lanka și a fost atacat de o tânără și iubitul ei după o șicanare în trafic. Incidentul, surprins pe filmare, a fost reclamat poliției.

Atacul a avut loc în Popeşti-Leordeni, iar livratorul asiatic a fost agresat de un cuplu pus pe scandal.

Pe imaginile din videoclip se vede cum o tânără îl lovește pe muncitorul străin cu un fir de încărcător, îl scuipă și îi adresează injurii, în timp ce iubitul ei îl ceartă pe acesta și îl spune să oprească filmarea. Victima, vizibil speriată, a încearcă să calmeze situația, insistând că se va adresa poliției.

În cele din urmă, tânărul de 24 de ani, cetățean străin, a reclamat agresiunea la Poliție.

Comunicatul IPJ Ilfov

"În urma apariției în spațiul public, a clipului video pe o rețea de socializare, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat să comunice următoarele:

În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați de către o persoană 24 de ani de cetățenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei șicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 01 noiembrie a.c., în jurul orei 15:45, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun".

#livrator atacat, #popesti leordeni, #sri lanka, #politie , #scandal
