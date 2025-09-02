Livratorul străin agresat în București muncește în România ca să-și poată ajuta familia. „Iubesc românii”

Livratorul de mâncare, care a fost agresat de un tânăr pe o stradă din București, recunoaște că incidentul, care a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultima vreme, l-a afectat, doar că nu atât de mult încât să nu mai „iubească România”.

Ismail Hossain a declarat pentru Europa Liberă România că, după incident, medicii i-au recomandat să-și ia o pauză de 1-2 săptămâni, doar că nu-și poate permite acest lucru și asta pentru că familia lui din țara natală depinde de banii câștigați de el în România.

Incidentul a avut loc pe 26 august. Hossain povestește că, în acea zi, preluase o comandă și mergea s-o livreze, când a fost agresat de tânărul de 20 de ani.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el, după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat „de ce mă ataci, de ce mă lovești”, moment în care mi-a răspuns „du-te în țara ta””, a spus Ismail.

După ce a fost lovit, Ismail l-a văzut intervenind pe polițistul îmbrăcat în civil, care l-a încătușat pe agresor, care acum se află în arest preventiv.

Chiar și după agresiune, livratorul spune că „am în continuare tot respectul față de cetățenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români”.

Ismail Hossain a venit să muncească în România în urmă cu patru luni. Înainte de a veni în țara noastră, el a lucrat tot ca livrator în Oman.

El mai spune că nu are de ales și că rămâne în România, pentru că familia lui depinde de el.

Cum a avut loc agresiunea

Incidentul a avut loc marți, 26 august, când un cetățean străin care făcea livrări cu o bicicletă a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui, precizând că este un „invadator” și a filmat agresiunea.

Cel care a oprit agresiunea a fost un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care l-a prins și imobilizat pe agresor.

Tânărul de 20 de ani a fost reținut inițial și apoi arestat preventiv.

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin.

Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist”, a anunțat, miercuri, 27 august, Poliția Capitalei.

În ajutorul agentului au venit și polițiștii din cadrul Secției 7 aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Intervenția promptă și eficientă a polițistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic și profesionalismul angajaților Poliției Capitalei.

Siguranța comunității rămâne o prioritate, iar angajamentul polițiștilor Capitalei se reflectă în intervențiile rapide și ferme pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale”, a mai precizat Poliția Capitalei.

