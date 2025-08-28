Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 08:54
1135 citiri
Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Agentul care a intervenit în apărarea livratorului străin FOTO Facebook/Marian Godină

Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor.

"Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!", a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Andrei Jianu este agent la Secția 7 de Poliție și tocmai ieșise din tură când a văzut și a intervenit în apărarea livratorului.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Postarea a strâns mii de like-uri și share-uri.

„Felicitări, domnule Jianu! Și mulțumiri, Marian Godină”, a scris europarlamentarul Vlad Voiculescu.

„Polițiștii tineri sunt cei care vor reforma poliția română. Încă o dată mulțumiri”, scrie cineva în comentarii.

„Păcat că inițiatorul acestui „proiect xenofob” e bine mersi liber. Nu îl întreabă nimeni de sănătate”, a scris un internaut.

„Un tânăr demn de respect! Felicitări părinților pentru educația lui!... mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”, a scris altul.

„Facebook abia își trăgea sufletul după Ionuț, SPP-istul lui Nicușor… și fix acum a apărut Andrei! Polițist curajos, cu inimă mare, care a sărit să-l apere pe un nepalez agresat aiurea. Gata, nu mai avem liniște… acum avem #IamAndrei #IamthePolice”, a mai scris o persoană.

„- Let's call the police. - I am the police! Merită o linie de tricouri imprimate”, a sugerat cineva.

„Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”, comentează un alt internaut.

Reacțiile vin după ce, marți seară, un tânăr imigrant care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. Livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Livratorul a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, polițistul Andrei Jianu, care tocmai ieșise din tură, a observat incidentul și l-a somat pe agresor să rămână pe loc. După ce agresorul a fugit, polițistul l-a urmărit și l-a imobilizat rapid.

În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.

Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
#livrator de mancare, #barbat agresiv, #incident violent, #barbat arestat, #interventie politie , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
10 milioane de euro pentru Louis Munteanu!
Digi24.ro
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prabusit in Alaska: a fost "pacalit" de gheata
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO
  2. Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
  3. Atac masiv rusesc în Kiev. Cel puțin opt persoane au murit, printre care un copil FOTO/VIDEO
  4. Javiel Milei, atacat cu bolovani în Buenos Aires. „Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități” VIDEO
  5. Toate țările membre NATO vor atinge în 2025 obiectivul de 2% din PIB alocat apărării
  6. Care va fi factorul decisiv în calculele lui Putin privind negocierile legate de Ucraina. Avertismentul economiștilor ruși
  7. Încă o țară interzice telefoanele mobile în sălile de clasă. Există și excepții
  8. Când se va putea circula neîntrerupt pe Autostrada A0. Pro-Infrastructura: „Este posibil, dar le va fi foarte greu” FOTO
  9. Armata israeliană își intensifică operațiunile în jurul orașului Gaza. „Oriunde ai fugi, moartea te urmărește!”
  10. Victor Ponta: „Guvernul nu are cunoștințele și înțelegerea pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump” INTERVIU