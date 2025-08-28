Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO

Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor.

"Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!", a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Andrei Jianu este agent la Secția 7 de Poliție și tocmai ieșise din tură când a văzut și a intervenit în apărarea livratorului.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Postarea a strâns mii de like-uri și share-uri.

„Felicitări, domnule Jianu! Și mulțumiri, Marian Godină”, a scris europarlamentarul Vlad Voiculescu.

„Polițiștii tineri sunt cei care vor reforma poliția română. Încă o dată mulțumiri”, scrie cineva în comentarii.

„Păcat că inițiatorul acestui „proiect xenofob” e bine mersi liber. Nu îl întreabă nimeni de sănătate”, a scris un internaut.

„Un tânăr demn de respect! Felicitări părinților pentru educația lui!... mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”, a scris altul.

„Facebook abia își trăgea sufletul după Ionuț, SPP-istul lui Nicușor… și fix acum a apărut Andrei! Polițist curajos, cu inimă mare, care a sărit să-l apere pe un nepalez agresat aiurea. Gata, nu mai avem liniște… acum avem #IamAndrei #IamthePolice”, a mai scris o persoană.

„- Let's call the police. - I am the police! Merită o linie de tricouri imprimate”, a sugerat cineva.

„Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”, comentează un alt internaut.

Reacțiile vin după ce, marți seară, un tânăr imigrant care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. Livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Livratorul a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, polițistul Andrei Jianu, care tocmai ieșise din tură, a observat incidentul și l-a somat pe agresor să rămână pe loc. După ce agresorul a fugit, polițistul l-a urmărit și l-a imobilizat rapid.

În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.

