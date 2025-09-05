Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni

Din cauza incidentelor rasiste recente din București, tot mai mulți livratori români aleg să-și marcheze ghiozdanele cu mesaje precum „RO” sau „Sunt român”, pentru a nu fi confundați cu colegii străini. Măsura vine după ce un livrator din Bangladesh a fost agresat fizic în Capitală.

Un livrator român a explicat, potrivit Digi24: „Majoritatea colegilor au pe spate lângă număr un sticker cu România. O să îmi iau și eu azi să îmi pun, ca să se facă diferențe.” Alți colegi au trecut pe ghiozdane inscripții similare, încercând astfel să evite atacurile rasiste. „Pe el cred că l-a văzut străin și de aia l-a atacat. Nu ar trebui să ajungem până acolo să semnalizăm că suntem români. Și românii pleacă în străinătate și nu ne-ar conveni să ne bată cineva în străinătate sau pe cei din familie să îi bată că muncesc. Și noi muncim”, a adăugat el.

În paralel, lucrătorii străini trăiesc cu frica agresiunilor. Atif, venit din Pakistan acum mai bine de patru ani, spune: „Da, îmi e frică, dar am grijă. De aceea, nici nu lucrez târziu. Doar până la 8-9 și apoi mă întorc acasă, că mi-e frică. Trebuie să ignorăm oamenii răi. Îi ignor, pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Îi ignor pe cei care fac lucruri rele, oamenii rasişti.”

Abul Hasan, din Bangladesh, care lucrează în România de peste doi ani, a relatat și el dificultățile vieții de zi cu zi: „Lucrăm aici din greu ca să trimitem bani familiei. Trăim aici, lucrăm 8-12 ore pe zi. Mergem acasă, gătim, mâncăm, ne culcăm. Apoi o luăm de la capăt. E greu fără familie. Suntem puțin confuzi, pentru că oamenii cred că suntem competitori, nu ne acceptă ca prieteni.”

Sociologul Gelu Duminică comentează solidaritatea dintre livratori: „Am auzit voci în rândul livratorilor români că simt nevoia să fie solidari față de colegi. Am auzit în spațiul public ieșind astfel de oameni spunând nu, faptul că suntem din punct de vedere etnic, de cetățenie diferită, nu înseamnă că trebuie să avem drepturi și un respect diferit.”

La finalul lui 2024, în România erau înregistrate aproximativ 100.000 de persoane din state non-UE angajate în sectorul muncii necalificate, inclusiv livratori.

