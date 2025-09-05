Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 18:02
198 citiri
Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni
Livrator Glovo / FOTO: Unsplash.com

Din cauza incidentelor rasiste recente din București, tot mai mulți livratori români aleg să-și marcheze ghiozdanele cu mesaje precum „RO” sau „Sunt român”, pentru a nu fi confundați cu colegii străini. Măsura vine după ce un livrator din Bangladesh a fost agresat fizic în Capitală.

Un livrator român a explicat, potrivit Digi24: „Majoritatea colegilor au pe spate lângă număr un sticker cu România. O să îmi iau și eu azi să îmi pun, ca să se facă diferențe.” Alți colegi au trecut pe ghiozdane inscripții similare, încercând astfel să evite atacurile rasiste. „Pe el cred că l-a văzut străin și de aia l-a atacat. Nu ar trebui să ajungem până acolo să semnalizăm că suntem români. Și românii pleacă în străinătate și nu ne-ar conveni să ne bată cineva în străinătate sau pe cei din familie să îi bată că muncesc. Și noi muncim”, a adăugat el.

În paralel, lucrătorii străini trăiesc cu frica agresiunilor. Atif, venit din Pakistan acum mai bine de patru ani, spune: „Da, îmi e frică, dar am grijă. De aceea, nici nu lucrez târziu. Doar până la 8-9 și apoi mă întorc acasă, că mi-e frică. Trebuie să ignorăm oamenii răi. Îi ignor, pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Îi ignor pe cei care fac lucruri rele, oamenii rasişti.”

Abul Hasan, din Bangladesh, care lucrează în România de peste doi ani, a relatat și el dificultățile vieții de zi cu zi: „Lucrăm aici din greu ca să trimitem bani familiei. Trăim aici, lucrăm 8-12 ore pe zi. Mergem acasă, gătim, mâncăm, ne culcăm. Apoi o luăm de la capăt. E greu fără familie. Suntem puțin confuzi, pentru că oamenii cred că suntem competitori, nu ne acceptă ca prieteni.”

Sociologul Gelu Duminică comentează solidaritatea dintre livratori: „Am auzit voci în rândul livratorilor români că simt nevoia să fie solidari față de colegi. Am auzit în spațiul public ieșind astfel de oameni spunând nu, faptul că suntem din punct de vedere etnic, de cetățenie diferită, nu înseamnă că trebuie să avem drepturi și un respect diferit.”

La finalul lui 2024, în România erau înregistrate aproximativ 100.000 de persoane din state non-UE angajate în sectorul muncii necalificate, inclusiv livratori.

Livratorul străin agresat în București muncește în România ca să-și poată ajuta familia. „Iubesc românii”
Livratorul străin agresat în București muncește în România ca să-și poată ajuta familia. „Iubesc românii”
Livratorul de mâncare, care a fost agresat de un tânăr pe o stradă din București, recunoaște că incidentul, care a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultima vreme, l-a...
Procurorii extind ancheta în cazul tânărului care a agresat un livrator în București. Decizia, după postările acestuia de pe rețelele sociale VIDEO
Procurorii extind ancheta în cazul tânărului care a agresat un livrator în București. Decizia, după postările acestuia de pe rețelele sociale VIDEO
Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor în cazul lui Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, pentru propagandă legionară. Decizia vine după ce procurorii au...
#livrator de mancare, #livrator agresat, #livrator asiatic batut , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
15.000.000 Euro pentru iubitul fiicei "celui mai mare interlop al tarii"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Regretele romanilor reintorsi acasa din Occident: "Am o ura si mai mare acum, decat atunci cand am plecat prima data"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepremierul britanic, ministru pentru Locuințe, a demisionat din cauza unui impozit prea mic plătit pentru propria locuință. Ce spune premierul Starmer
  2. Momentul în care o femeie taie frânele unei trotinete electrice în Capitală. A fost prinsă în flagrant de jandarmi. Instanța a pus-o sub control judiciar VIDEO
  3. Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni
  4. Diplomație, determinare și rădăcini solide: povestea Alexandrei Bordeiașu, absolventă Laude-Reut
  5. S-a prelungit codul galben de caniculă. Zonele vizate de avertizări de vreme caldă şi vijelii
  6. 9 cărți virale recomandate de BookTok și BookTube pe care merită să le citești vara aceasta
  7. Cum au fost discriminate de salvatori femeile din Afganistan, după cutremurul devastator care a lovit țara. De ce nu le scoteau de sub dărâmături
  8. Militari occidentali "de ordinul miilor" ar putea fi trimiși în Ucraina, în cadrul garanțiilor de securitate, declară Zelenski
  9. Trump ia peste picior India şi Rusia, pierdute în "bezna cea mai adâncă a Chinei". "N-au decât să aibă un viitor lung şi prosper împreună!"
  10. Ministra Mediului vrea ca Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată. Diana Buzoianu: ”Sper să fim toți de acord”