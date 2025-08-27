"AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa livratorului cetățean străin nu este o surpriză, ci consecința directă a instigării promovată de AUR.

Alexandru Muraru a scris, miercuri, pe Facebook, că ”violența xenofobă nu mai este o teorie, ci o realitate brutală pe străzile din București”.

”Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg «roadele» cu pumnii în lumea reală. Ce s-a întâmplat cu livratorul nepalez nu este o surpriză, ci o consecință directă a instigării promovată de AUR. Un om care muncea cinstit a fost atacat doar pentru că este străin. Agresorul, care și-a filmat fapta, i-a aruncat în față exact cuvintele pe care le aude de la tribuna politică: «invadator», «mergi în țara ta». Când ura este ambalată în discursuri despre «apărarea țării» și distribuită de la vârful politicii, ea se normalizează și, în final, explodează în violență fizică”, a afirmat Alexandru Muraru.

Potrivit lui Muraru, agenda AUR pare desprinsă din ”manualul Kremlinului”, propunerea de a interzice muncitorii străini fiind ”o copie la indigo a unei măsuri luate recent în Rusia”.

”Este o strategie deliberată de a importa izolaționism și intoleranță, subminând valorile unei societăți europene deschise. Contrastul este evident. În timp ce milioane de români își doresc să fie tratați cu respect în străinătate, AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței. A ataca un om pentru originea sa nu este patriotism, este o rușine națională”, a adăugat Muraru.

El consideră că agresorul va răspunde în fața legii, însă a adăugat că responsabilitatea morală este mult mai sus, la cei care construiesc ”eșafodajul ideologic al urii”.

”Fiecare postare xenofobă a unui politician este o cărămidă la acest eșafodaj. Este timpul să îi numim pe acești arhitecți ai urii și să le cerem socoteală”, a adăugat Muraru.

Un cetățean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în București, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui, susținând că este un ”invadator” și filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care l-a prins și imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reținut, ulterior fiind arestat preventiv.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit cu pumnul în zona feței pe un bărbat din Bangladesh, provocându-i leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

