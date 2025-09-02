Tânărul care a agresat livratorul străin în București va fi dus la audieri. Faptele pentru care este cercetat

Tânărul care a lovit un livrator străin în Capitală și a strigat mesaje xenofobe către el este scos marți, 2 septembrie, din arestul preventiv pentru a fi dus la audieri. Bărbatul de 20 de ani care i-a cerut muncitorului din Bangladesh să plece din România și l-a lovit cu pumnul în față va fi audiat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta ar fi „invadator”, va fi scos din arest preventiv și va fi dus la audieri, marți după-amiază. El este acuzat de loviri sau alte violențe.

Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe rețelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri fasciste și a postat imagini cu el, având fața acoperită cu măști și purtând arme albe.

După ce a fost oprit din agresiune de către un polițist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri, să își sune mama.

Atacul a fost condamnat ferm de președintele Nicușor Dan, dar și de Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) și Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA).

Ads