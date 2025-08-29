Părerea onestă a unui livrator asiatic despre țara noastră și interacțiunea cu românii. „Am fost șocat când am venit prima dată. Îmi zic boss, le zic boss” VIDEO

În ultimii ani, România a fost nevoită să importe masiv forță de muncă din state asiatice. În doar cinci ani, numărul muncitorilor străini din țara noastră aproape că s-a triplat.

În urmă cu cinci ani, la final de 2019, înainte de debutul crizei „COVID”, numărul angajaților străini din România era de puțin peste 50.000. La jumătatea anului curent, peste 140.000 de muncitori din afară lucrează în țara noastră, iar numărul ar putea crește până la finalul anului.

Discuția despre aceștia a luat amploare în spațiul public după ce un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat pe o stradă din București, pe motive rasiale, un cetățean din Bangladesh, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un livrator asiatic, Rehan, spune că românii sunt ”foarte de treabă”.

„Am fost șocat prima oară când am venit. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am venit aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Ea, în loc să răspundă, a zis ”hai cu mine, fiule”.

Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat. În trei ani de când sunt aici, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară. Pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt acasă. Am atâția prieteni în România. Îmi zic boss, le zic boss”, a spus tânărul.

Ads

În comentarii, oamenii empatizează cu acesta:

„Nu am văzut niciun nepalez care să cerșească pe la Unirii. Niciun nepalez care să vândă “păcălici” pentru centura de siguranță prin intersecții. Niciun nepalez care să bage „alba-neagra” prin Centrul Vechi. Și nici nu taie porcu’-n stradă… Niciun nepalez care să bage mâna prin buzunarele noastre în RATB. Niciun nepalez beat pe bănci, prin parc. Niciun nepalez care să mă întrebe dacă „n-am o țigară, boss”. Niciun nepalez care să-și trimită copiii la cerșit pe la terase. I-am văzut zilnic la Glovo/ Bolt, aducându-ne mâncarea nouă”, scrie cineva.

„Oare se gândește cineva la cât de greu le este acestor oameni plecați departe de casele lor, de familiile lor, de oamenii dragi lor? Noi, românii, avem tot felul de melodii de genul "amară străinătate", "fie pâinea cât de rea", "casa părintească", etc., pentru a arăta cât de mult suferă românii plecați la muncă în străinătate... Nu credeți că și acești oameni suferă la fel de mult? Credeți că le este ușor să fie singuri printre străini?”, a comentat altă persoană.

Ads

În ce domenii activează muncitorii străini din România

Cei mai mulți muncitori străini aflați pe teritoriul României activează în industria prelucrătoare și în construcții. Urmează apoi comerțul și HoReCa.

- Industria prelucrătoare - 27.773

- Construcții - 25.121

- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor - 19.882

- Hoteluri și restaurante - 15.100

- Activități de servicii administrative și activități de servicii suport - 10.551

- Transport și depozitare - 7.135

- Activități profesionale, științifice și tehnice - 5.668

- Informații și telecomunicații - 4.190

- Agricultură, silvicultură, pescuit - 2.803

- Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor - 1.983

- Alte activități de servicii - 1.763

- Sănătate și asistență socială - 1.659

Ads

- Învățământ - 1.652

- Tranzacții imobiliare - 1.152

- Activități de spectacole, culturale și recreative - 1.116

- Industria extractivă - 486

- Intermedieri financiare și asigurări - 485

- Administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public - 479

- Producția și furnizarea de energie electrică și gaze - 118

- Activități ale gospodăriilor private - 57

- Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale - 7

- Domeniu de activitate necunoscut - 2.442.

Cei mai mulți livratori de mâncare se află, de departe, în București. Mulți dintre ei sunt străini, în general asiatici. Cei mai eficienți livratori, cu zece ore lucrate pe zi, pot ajunge să încaseze la final de lună și 10.000 - 12.000 de lei net, cu bacșiș inclus. Însă acestea sunt excepții. În general, livratorii rămân cu 3.000 - 5.000 de lei net la final de lună. Pentru ei este suficient, unii trimit bani și acasă.

Ads