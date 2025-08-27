Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:21
1449 citiri
Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Livratorul lovit cu pumnul în față - Foto Facebook, Marian Godină

Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și că trebuie să plece din România.

Agresorul și-a filmat atacul cu propriul telefon mobil, iar clipul video, obținut de poliție, a fost postat pe Internet de agentul Marian Godină.

Incidentul, produs în Sectorul 2 al Capitalei, a fost observat de un polițist, care a alergat imediat pentru a-l reține pe agresor. La fel de șocant ca atacul în sine a fost și modul cum a reacționat atacatorul în momentul în care și-a dat seama că va fi prins de polițist. "Stai pe loc, poliția!", strigă agentul. "Scuze, frate!", strigă agresorul. Apoi, acesta explică: "Îmi apăr țara".

„Un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, precizează Marian Godină.

Imediat după aceea, agresorul, capturat de polițist, pare că se sperie și întreabă: "Pot s-o sun pe mama?"

Incidentul consemnat în București, în plină stradă, vine la câteva zile după ce deputatul Dan Tănasă, vicepreședinte al partidului AUR, publica pe Internet un mesaj în care îi îndemna pe români să refuze mâncarea pe care au comandat-o, dacă această mâncare le este adusă de un curier străin. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris vicepreședintele AUR.

Drept răspuns, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România a transmis că angajații străini muncesc cinstit și își plătesc impozitele către statul român.

Pe de altă parte, polițistul Marian Godină a făcut plângere penală împotriva lui Dan Tanasă, acuzându-l pe deputatul AUR că incită la violență.

