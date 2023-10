Bacșișul lăsat de clienți livratorilor prin aplicație. "Puteți să vedeți când cineva vă lasă tips la comandă, înainte de a livra?"

Bacșișul lăsat de clienți prin aplicațiile de livrare reprezintă o modalitate convenabilă de a recompensa eforturile livratorilor pentru serviciile lor.

Cu ajutorul aplicațiilor, clienții au opțiunea de a adăuga bacșișul înainte sau după finalizarea comenzii, asigurându-se astfel că livratorii sunt recompensați corect pentru munca lor.

Unii pun la îndoială că banii lăsați în semn de mulțumire ajung cu adevărat la cei care le aduc comenzile.

Este tema de discuție lansată de o româncă în mediul online.

"Livratori Glovo, Bolt food, Taz, primiți tipsurile care vi se dau prin aplicație?

Sunt curioasă dacă primiți banii pe care clienții îi dau ca și tips atunci când plasează o comandă. Întreb deoarece am înțeles că persoanele străine de exemplu, care lucrează ca livratori nu primesc acel tips.

Și altă curiozitate, pentru că am văzut că unele au "taxa de drum" vi se dau acei bănuți sau se duce tot la "patron" și el vă dă un salar fix", a scris aceasta pe Reddit.

"Dacă ai 20 lei tips într-o săptămâna, din 20 primești 18"

Situația a fost analizată în comentarii de utilizatorii platformei. Calculele făcute diferă, iar unii dintre cei care au răspuns au fost sau sunt livratori.

"venit + tips = x

x - 10% din x = câți bani primeai la finalul săptămânii

Asta la tazz, la celelalte nu știu. Deci dacă ai 20 lei tips într-o săptămână, din 20 primești 18."

"Din câte cred ăia 10% îi fură statul, nu patronul. Pardon, m-am exprimat greșit, nu-i fură, îi ia impozit."

"10% îi oprește angajatorul. Din cei 10% nu știu cât păstrează el în buzunar. El calculează totul și îți trimite pe revolut sau pe ce ai vorbit tu cu el să-ți trimită, nu eram în contact direct cu tazz, era doar un om care se ocupă de toate, eram vreo 200 pe un grup de whatsapp."

"Ar veni un salariu de 2500 lei net la program de 8 ore pe zi"

"Unele agenții nu rețin cei 10% comision din tips, ci doar din banii de pe urma livrărilor. Mie așa mi se pare corect, tips sunt chiar banii Riderului.."

"Deci practic ai 16 lei și ceva pe ora minus 10%? Adică 15 lei net. După calculele mele ar veni un salariu de 2500 lei net la program de 8 ore pe zi. Astea au fost zile mai proaste sau așa se câștigă de obicei?"

"Cam așa a fost, am făcut doar pentru 2 săptămâni totuși. Mai era probabil și că sunt și dintr-un oraș relativ mic, galați, și când m am apucat eu eram cu alți 200 de livratori doar de la un singur angajator. + alți angajatori, +glovo, + restaurante care au livratorii lor. nu era neapărat că plătește rău, dar abia primeam comenzi, din 8 ore să zicem că livrăm doar vreo 5 jumate."

"Am un prieten care lucrează la Glovo și primește tips urile la salariu. Cred că depinde de patron. Acum 2 ani am lucrat pe vara la foodpanda și tips urile din aplicație nu le primeam. Taxa de drum și restul taxelor ajung la glovo, curierul nu primește nimic. Din taxa de ploaie primește 50 de bani (atunci când e pornită)

edit: curierul e plătit la km în funcție de orașul unde activează și de multiplicatorul din ziua respectivă, iar patronul îi ia cam 10% din câștiguri."

"Dacă vrei să lași, lasă direct cash"

Unii clienți preferă să ofere bacșișul cash.

"Nu știu dacă ajung sau nu, dar am schimbat tactica, le dau cash și știu sigur că se bucură mai mult. În general nu folosesc cash, dar am scos câteva sute special pt curieri (dau multe comenzi) și las 10-20% depinde de stare, oricum fiecare lasă cât vrea, dar cred că varianta cu cash este mai bună pt ei."

"Dacă vrei să lași, lasă direct cash. Vreo 10% merge la flota, plus vreo 10% la stat, dacă e cu pfa/srl. În plus, lași după, dacă ți-a convenit totul. Am prins 4 livrări deodată alalta seară, doar una cu tips 10 lei, dar aia trebuia livrată ultima, că așa zice aplicația, și altfel nu aveam cum, nu văd adresa până nu livrez restu, că i-o duceam sincer prima dată la clientă. I-a ajuns după 40 min mâncarea, sincer m-am și simțit prost că mi-o lăsat săracă femeie 10 lei tips."

"Mai am și eu o întrebare, cum vedeți tipsul la voi în aplicație? Înainte să preluați comanda, după? Eu sunt certat rău cu numerarul și destul de des dau prin aplicație și mă întreb dacă îmi aruncă lumea un gând rău că au impresia că nu le las nimic."

"La Tazz vezi înainte dacă e cu tips comandă, la glovo după câteva ore (vezi după care a avut tips, dar dacă ai comandă dublă nu ști care e din ele), la boltfood după 1-2 zile (nu vezi ce comandă a avut tips, îi bagă în balanță la grămadă sub tagu de tips)."

