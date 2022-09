Fostul ministru britanic al Educației a preluat portofoliul Externelor în Guvernul Truss. Modificările anunțate de noul premier

Noua șefă a guvernului britanic, Liz Truss, a anunțat vineri seară o serie de schimbări în echipa guvernamentală.

Ministru al Educaţiei în Guvernul lui Boris Johnson, James Cleverly a devenit ministru de Externe în Cabinetul lui Liz Truss.

The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK.#Reshuffle pic.twitter.com/TlueSHJ3Nk