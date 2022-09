Ministrul de Interne britanic, Priti Patel, și-a anunțat demisia luni, 5 septembrie, în contextul în care Liz Truss va prelua oficial funcţia de premier al Regatului Unit, informează Reuters.

Anunţul ministrului a fost făcut la numai câteva ore după ce Liz Truss a câştigat competiţia internă din cadrul Partidului Conservator. Truss va prelua oficial funcţia de premier al Regatului Unit marţi, după ce va fi primită de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral în Scoţia, unde va veni şi premierul în exerciţiu pentru a-i prezenta suveranei demisia.

”O felicit pe Liz Truss pentru că a fost aleasă noul nostru lider şi îi vor oferi sprijinul meu noului nostru premier”, a scris Patel în scrisoarea sa de demisie adresată premierului în exerciţiu, Boris Johnson, şi pe care a postat-o pe Twitter.

”Este decizia mea de a continua serviciul meu public pentru ţară şi pentru circumscripţia Withman în calitate de 'backbencher' (membru al Parlamentului britanic ce nu ocupă nicio funcţie guvernamentală), după ce Liz va prelua oficial funcţia de premier şi un nou ministru de Interne va fi numit”, a precizat Priti Patel.

It has been the honour of my life to serve as Home Secretary for the last three years.

I am proud of our work to back the police, reform our immigration system and protect our country.

My letter to Prime Minister @BorisJohnson 👇🏽 pic.twitter.com/seTx6ikX25