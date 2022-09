Noua șefă a guvernului britanic, felicitată de Iohannis și Ciucă. Ce i-au transmis cei doi lideri lui Liz Truss

Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au felicitat-o luni, 5 septembrie, pe Liz Truss după ce a fost aleasă în funcţia de lider al conservatorilor britanici.

Marți, Liz Truss, fost ministru britanic de Externe, va fi nominalizată și pentru postul de premier al Marii Britanii.

În mesajul postat pe Twitter, Iohannis a transmis că, sub conducerea de către aceasta a guvernului britanic, relaţiile bilaterale vor continua să se aprofundeze şi să se extindă sub auspiciile parteneriatului strategic.

”Sunt încrezător că, sub conducerea dvs. în calitate de viitor prim-ministru al Marii Britanii, relaţiile noastre bilaterale vor continua să se aprofundeze şi să se extindă sub auspiciile parteneriatului strategic”, a transmis şeful statului.

Congratulations @trussliz for becoming the new leader of the Conservative Party. I am confident that, under your leadership as the next 🇬🇧 PM, our bilateral relations will continue to deepen and expand under the auspices of our #StrategicPartnership 🇷🇴 🇬🇧.