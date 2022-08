Sprijinul primit de șefa diplomației britanice Liz Truss ce ar putea fi deciziv pentru a ocupa fotoliul lăsat liber de Boris Johnson

În cursa pentru fotoliul de preşedinte al Partidului Conservator, ministrul de Externe Liz Truss a primit un sprijin important din partea fostei ministre a apărării Penny Mordaunt, ultima eliminată în copetiția partidului.

Penny Mordaunt a pierdut cu o diferenţă de numai opt voturi faţă de Truss cel mai recent tur al scrutinului intern, pe prima poziţia plasându-se fostul ministru al finanţelor Rishi Sunak.

''Am fost a treia în această întrecere şi vă datorez tuturor să fiu un indicator, nu o roză a vânturilor, aşadar am făcut o alegere. Am văzut suficient pentru a şti persoana în care îmi voi pune încrederea şi ea este Liz Truss'', a spus Penny Mordaunt adresându-se asistenţei prezente la o dezbatere cu cei doi finalişti desfăşurată la Exeter, în sud-vestul Angliei.

Mordaunt se alătură astfel altor demnitari conservatori care şi-au exprimat sprijinul pentru Liz Truss (47 de ani) în ultimele zile, precum ministrul apărării Ben Wallace şi ministrul finanţelor Nadhim Zahawi.

Candidat preferat de deputaţii majorităţii conservatoare din Camera Comunelor, Rishi Sunak (42 de ani) este în mod clar mai puţin popular la baza partidului pentru a deveni viitorul şef al guvernului.

De la începerea campaniei electorale interne, Liz Truss şi Rishi Sunak au avut opinii divergente mai ales pe subiecte legate de fiscalitate. Truss promite scăderi de impozite, anunţând că va reveni asupra creşterii cotizaţiilor sociale introduse în primăvară pentru a finanţa sistemul public de sănătate, pus la încercare de pandemia de COVID-19.

De partea sa, Sunak a promis că va avea trei priorităţi dacă va deveni liderul conservatorilor şi, implicit, prim-ministru al Regatului Unit: ''restabilirea încrederii, reconstruirea economiei şi reunirea ţării''. El a criticat din nou planurile lui Truss de tăiere masivă a taxelor, pledând în schimb pentru o scădere graduală, de la 20% la 16%, până la finalul mandatului viitorului parlament.

Membrii Partidului Conservator, al căror număr este estimat la aproximativ 200.000 (mai puţin de 0,3% din populaţie), îşi vor putea exprima opţiunea printr-un vot prin corespondenţă până la 2 septembrie. Rezultatul este aşteptat pentru data de 5 septembrie.

