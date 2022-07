Bogdan Lobonț explică de ce n-a mai continuat ca selecționer al naționalei U20 a României

Bogdan Lobonț a fost timp de un an selecționerul naționalei U20 a României, timp în care a înregistrat rezultate mai degrabă dezamăgitoare, având un bilanţ de 3 victorii şi 5 înfrângeri.

Fostul internațional a explicat de ce n-a mai continuat în această funcție.

"E simplu. Contractul a ajuns la final şi nu am căzut de comun acord să mai continuăm drumul împreună. A fost pe un an de zile. A fost o experienţă extraordinară, ţinând cont de valoarea lotului pe care l-am avut la dispoziţie, raportat la loturile celorlalte echipe. Dacă ne uităm la valoarea loturilor, raportat în milioane de euro, noi practic am fost pe ultimul loc. Valoarea medie a unui jucător a fost undeva la 130.000 de euro.

În timp ce Italia, care e prima în acest top, valoarea medie a unui jucător este de 660.000 de euro. 7-0 cu Italia... ce să spun? Şi Roma a luat 7-1 de la Bayern Munchen, pe Olimpico, în Champions League. Rezultatele au fost mult peste nivelul lotului nostru, ţinând cont de valoare. În plus, am avut cea mai mică medie de vârstă dintre echipele participante. Noi suferim la pregătirea fizică, la intensitate şi ritm. Am avut înfrângeri la scor pentru că am suferit din punctul de vedere al intensităţii, nu suntem obişnuiţi. Două meciuri, unul după altul, nu putem duce, pentru că nu avem combustibil suficient.

Jucători de calitate avem. Dar e ca şi cum ai pune pe o maşină de lux un motor mic. Aici se face diferenţa. Anglia, Italia, Germania, aveau două-trei viteze peste noi. Majoritatea jucătorilor au venit din Liga 2 şi Liga 3", a spus Bogdan Lobonţ, în cadrul emisiunii Fotbal Club de la Digisport.

Ads