Bogdan Lobonț îi dă o replică dură lui Robert Niță după criticile acestuia

Antrenorul Rapidului, Bogdan Lobonț, a fost atacat de către fostul atacant Robert Niță după ultimele rezultate ale echipei.

Rapid a emis un comunicat oficial în care a confirmat susținerea pentru Bogdan Lobonț până la finalul acestui sezon.

Ulterior, la conferința de presă, Lobonț a oferit un răspuns clar când a fost întrebat despre atacul lui Niță.

„OK, mă întorc și vă spun un principiu fundamental pe care l-am învățat în toată perioada petrecută afară. De la absolut toți. Nu te critică niciodată unul care face mai mult decât tine, te critică tot timpul unul care face mai puțin. De ce?

Pentru că încerci să ridici standardele de performanță la un nivel așa de mare încât cel care critică nu poate să ajungă niciodată, pentru că nu are forța, nu are energia să facă acest lucru și este mult mai ușor să-l tragă pe cel de sus la nivelul lui decât să facă el un efort în plus.

Pentru mine, lucrurile sunt foarte simple. Asta e valabil pentru orice domeniu, nu doar în fotbal. Ăsta e principiul meu de viață”, a spus Bogdan Lobonț, la conferința de presă.

