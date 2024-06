O companie sud-coreeană face angajări în România cu salarii nete de 9600 de lei. Care sunt candidații eligibili pentru un astfel de post

KHNP, care deschis o sucursală în România în 2023, angajează inginer construcţii civile pentru construcţia instalației de detritiere de la Cernavodă. Aceasta va fi prima instalație de detritiere din Europa şi va oferi României posibilitatea de a deveni un centru european pentru producţia şi exportul de tritiu – combustibilul candidat al viitoarelor reactoare de fuziune.

Candidatul selectat pentru acest post va lucra la Cernavodă, pe perioadă de un an cu posibilitate de prelungire. Salariul cu care sunt ofertaţi candidaţii e de aproximativ 9.600 de lei net lunar, conform anunţului de recrutare consultat de Economica.net.

Sunt eligibili pentru această poziţie absolvenţii unei specializări de licenţă din domeniul de studii Inginerie civilă, care au peste doi ani experinţă relevantă pentru acest post, sunt integri şi care au cunoştinţe solide de limba engleză.

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) este deținută integral de grupul coreean KEPCO. Grupul KEPCO deţine şi operează 21 de centrale nucleare în Coreea de Sud. KHNP are aproximativ 7.600 de angajaţi şi furnizează peste 34% din totalul energiei din Coreea de Sud, susţin oficialii grupului.

La 27 iunie 2023, Nuclearelectrica și Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) au semnat, la Seul, contractul de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru construcţia primei instalații de detritiere (CTRF) din Europa, la CNE Cernavodă.Instalația de detritiere (eliminare a tritiului) de la Cernavodă va include mai multe domenii de înaltă tehnologie: separare izotopică în fază lichidă, distilare criogenică și operare în vid înalt.

Durata de finalizare a proiectului este estimată la 50 de luni, iar tritiul produs va fi depozitat în containere specializate sigure și securizate, pregătite pentru utilizare ulterioară.

Ads