Formula simplă care te ajută să stabilești dacă ești la locul de muncă potrivit sau trebuie să renunți: toate variabilele care intră într-o decizie atât de importantă

Alegerea unui loc de muncă este una dintre cele mai importante decizii pe care le luăm în cariera noastră. Sunt multe de luat în considerare atunci când decideți dacă rămâneți la locul de muncă actual sau plecați la altul.

Bangaly Kaba, director de produs la YouTube, a conceput o modalitate de a capta toate variabilele care intră într-o decizie atât de importantă, ajutând la identificarea oricăror probleme și la determinarea cu convingere a oricărei schimbări. Înainte de a se alătura YouTube, Kaba a mai lucrat la companii precum Facebook, Instagram și Instacart.

După cum a scris într-o postare pe blog pe această temă, Kaba urmează o formulă simplă pentru a evalua dacă este sau nu în locul de muncă potrivit.

Impact = Mediu x Competențe

"Impactul este realizabil doar dacă se analizează două seturi de variabile, un set de variabile legate de mediu și un set de variabile legate de abilitățile tale", a spus el într-un episod recent al emisiunii "Lenny's Podcast", descriind impactul ca fiind cea mai importantă parte a cadrului.

Kaba a spus că "majoritatea oamenilor trec cu vederea" mediul lor de lucru atunci când se gândesc la deciziile privind cariera. El împarte acest lucru în linii mari în șase categorii: resursele, domeniul de activitate, echipa, cultura companiei, remunerarea și managerul, despre care spune că este cel mai important dintre acestea.

Ads

Kaba a spus că le revizuiește în fiecare an, clasificându-le pe fiecare pe o scară de la zero la doi, împărțită în trepte de 0,25. Zero înseamnă că "nu se află într-un loc bun", unu este "neutru", iar doi înseamnă că "beneficiază foarte mult de această situație".

Este important să fii sincer cu tine însuți atunci când faci această evaluare

În fiecare an, el se întreabă: "Care este starea fiecăruia dintre acestea și în ce măsură cred că se pot și se vor schimba?". El subliniază că este important să fii sincer cu tine însuți atunci când faci această evaluare.

În ceea ce privește abilitățile, Kaba se gândește la patru categorii, care sunt "comunicarea, capacitatea de a influența conducerea, gândirea strategică și apoi execuția". El consideră că comunicarea la locul de muncă are cel mai mare impact și spune că este important să te concentrezi pe "evoluția consecventă a abilităților tale".

În evaluările sale, Kaba caută obstacolele și identifică ceea ce este și ceea ce nu este sub controlul său la locul de muncă.

Ads

"Descompui și înțelegi ce se întâmplă în mediul înconjurător puțin câte puțin și ce se întâmplă cu abilitățile tale", a spus el. "Unde ești împiedicat din punct de vedere structural în cadrul mediului? Unde îți cam lipsesc abilitățile? Ce ai sub control legat de ceea ce faci?"

"Restrânge decizia la adevărata problemă"

Kaba spune că dezvoltarea acestui cadru "a venit dintr-o luptă personală pe care am avut-o când eram la Facebook și încercam să decid care ar trebui să fie următoarea mea mișcare".

"Știam că am nevoie de o schimbare, am înțeles acest lucru din punct de vedere emoțional, dar nu puteam să am un mod obiectiv de a gândi despre asta", a spus el.

"Așa că m-am forțat cu adevărat să îmi dau seama ce se întâmplă de fapt cu situația mea, cum pot crea o modalitate pe care să mă pot baza în mod obiectiv pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt."

În postarea de pe blogul său privind cadrul său, Kaba a scris că obiectivul nu ar trebui să fie acela de a automatiza procesul decizional pentru a scoate răspunsul corect, ci mai degrabă de a "restrânge decizia la adevărata problemă", ceea ce poate "ajuta la construirea convingerii în spatele unei decizii", scrie Business Insider.