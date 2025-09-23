Un obicei popular la locul de muncă îi împiedică pe colegi să aibă încredere în tine

Colegi care stau de vorbă în timp ce lucrează FOTO / Unsplash

Încrederea dintre colegi este fundamentul oricărui mediu de lucru sănătos. Atunci când oamenii simt că pot conta unii pe alții, comunicarea devine mai deschisă, colaborarea mai eficientă, iar conflictele mai ușor de gestionat. Lipsa încrederii, în schimb, alimentează suspiciuni, reduce motivația și poate bloca performanța echipei.

Folosirea inteligenței artificiale (AI) la serviciu distruge încrederea la locul de muncă, a arătat un nou studiu.

Angajații consideră că șefii care folosesc AI pentru a comunica ei sunt leneși și nu le pasă de ei, potrivit unui sondaj recent realizat de Universitatea din Florida.

Peste 75% dintre angajați utilizează acum chatboți inteligenți artificiali, precum ChatGPT, în activitatea lor zilnică, conform studiului. Acești chatboți pot răspunde instantaneu la întrebări și pot oferi informații și sfaturi bazate pe modelele lingvistice mari (LLM), care colectează date de pe internet și le reprocesează.

Un alt studiu recent a descoperit că bărbații sunt mult mai predispuși să utilizeze AI la locul de muncă.

Profesioniștii au spus că, deși AI poate fi util pentru redactarea unor note interne profesionale pentru angajați, folosirea sa în acest scop dăunează încrederii în ierarhia locului de muncă.

Angajații au spus cercetătorilor Anthony Coman și Peter Cardon că utilizarea AI pentru ajutor „de nivel scăzut”, cum ar fi corectarea gramaticii, este acceptabilă, dar folosirea în exces arată lipsă de grijă și de încredere.

Totuși, Kelly Siegel, CEO al companiei IT National Technology Management, a declarat că există încă o oarecare „panică” în jurul folosirii AI în comunicarea la locul de muncă. „Oamenii confundă instrumentul cu rezultatul”, a spus Siegel pentru Daily Mail.

„Autenticitatea nu vine din faptul că ai tastat fiecare cuvânt tu însuți. Vine din faptul că mesajul tău se aliniază valorilor tale.”

„Nu cred că AI va eroda încrederea pe termen lung; dimpotrivă. Aplicată cu empatie și disciplină, AI le permite liderilor să petreacă mai puțin timp formatarea cuvintelor și mai mult timp conducând oamenii.”

Conform angajaților chestionați în studiu, folosirea AI pentru a crea mesaje personale sau motivaționale a degradat cel mai mult încrederea.

Cercetătorii au mai descoperit și o „diferență de percepție”, în care utilizatorii de AI consideră că mesajele lor sunt mai profesionale, dar destinatarii pot observa că tehnologia a fost folosită. Acest lucru subminează „sinceritatea, integritatea și capacitatea de leadership.”

Totuși, Coman și Cardon au constatat că există „o tensiune între percepția calității mesajului și percepția despre expeditor.”

Ei au explicat: „În general, profesioniștii își evaluează propria utilizare a AI-ului mai indulgent, dar sunt mai sceptici față de același nivel de asistență atunci când este folosit de superiori.”

„În ciuda impresiilor pozitive privind profesionalismul în scrierea asistată de AI, managerii care folosesc inteligența artificială pentru sarcini de comunicare de rutină își pun în pericol încrederea atunci când utilizează niveluri medii sau ridicate de asistență.”

Angajații au fost rugați să evalueze mesaje de felicitare redactate de AI, atât din perspectiva mesajului, cât și din perspectiva modului în care îi face să se simtă față de expeditor.

Doar aproximativ jumătate dintre angajați i-au perceput ca sinceri pe superiorii care au folosit AI într-o măsură ridicată, în timp ce 83% au considerat sincere mesajele redactate cu un nivel redus de asistență AI.

„Rezultatele arată că angajații pot detecta adesea conținutul generat de AI și interpretează utilizarea sa ca pe lene sau lipsă de grijă,” au scris cercetătorii.

Ultimul studiu apare pe măsură ce AI continuă să transforme forța de muncă, schimbând modurile în care lucrăm și distrugând mii de locuri de muncă.

