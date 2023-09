Sinceritatea dezarmantă a unui român care stă degeaba la serviciu: "Nu fac absolut nimic. Toată ziua butonez calculatorul între 6 și 8 ore"

Copleșiți de scumpiri și de veniturile insuficiente, unii români au două locuri de muncă. Alții câștigă bine, însă petrec excesiv de mult timp lucrând și după un timp se confruntă cu probleme de sănătate.

La cealaltă extremă sunt românii care se plictisesc la serviciu. Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta a mărturisit că stă degeaba și că într-un an petrecut la actualul loc de muncă adună cu greu 15 ore în care a făcut ceva.

În această perioadă s-au cerut însă rapoarte de activitate, iar bărbatul caută soluții.

"În total cred că am muncit doar vreo 15 ore cumulate"

"Am aproape un an la actualul loc de muncă și nu fac absolut nimic. Stau toată ziua în birou pe telefon sau butonez calculatorul între 6 și 8 ore.

Mereu când cer ceva de făcut mi se răspunde cu "nu ai ce face momentan", "nu am timp să stau cu tine să te verific", "dacă apare ceva îți dau să faci"

În total cred că am muncit doar vreo 15 ore cumulate. Problema este că au început să se ceară rapoarte cu activitatea zilnică. Mereu când întreb ce să scriu în ele mi se răspunde cu "ce ai făcut în ziua aia", adică nimic.

Simt că pierd timp și nu mă dezvolt. Salariul e ok, e peste medie, dar nu mă ajută cu nimic dacă rămân cu aceiași ani și ani și ani și nu progresez profesional.

Ce opțiuni am aici? Mă înfig și mă chinui pentru promovare și să pot să muncesc cum trebuie? Caut alt job?

P.s. e al 3lea loc de muncă. La celelalte două aveam de lucru și făceam treaba bine și fără probleme, a scris acesta pe Reddit.

"Bugetar?"

Deorece bărbatul nu a precizat unde lucrează, a fost întrebat în comentarii de mai multe persoane dacă este sau nu bugetar.

"Ne poți spune cât e salariul și dacă mai sunt locuri disponibile. Sună bine pentru al doilea job."

"Facem schimb? Sunt satul de condus."

"Citește pentru tine chestii interesante de pe urmă cărora să beneficiezi. Fie pentru locul de muncă, fie pentru următorul. Atâta timp cât ei sunt conștienți nu văd problema. Profită că după o să regreți.

"Bugetar?"

"Ceilalți colegi muncesc sau sunt în aceeași situație ca și tine?"

"În primul rând, întreabă-te dacă există șanse reale de promovare. Also, ceilalți colegi muncesc sau sunt în aceeași situație ca și tine? Că și dacă promovezi, poate ajungi în aceeași situație."

"Mai e cineva în exact aceeași situație. Se merge pe "când o să le înveți o să ai mai multe"," răspuns autorul postării.

"Stai cât merge așa, dar fă curs ceva pentru ține studiază ceva să fii off dacă va trebui să îți cauți de lucru pentru că din ce spui e foarte ușor să fii pus pe liber .. Și eu am fost într-o situație similară și cu mare noroc mi-am găsit job ok după eu nici nu am făcut ceva pentru mine am ars timpul și banii aiurea."

"Ce job ai/ în ce domeniu lucrezi?"

"Aș vrea să păstrez asta pentru mine. Cine e angajat aici își da seama imediat despre ce e vorba", a răspuns autorul.

"Și eu frec buha la corporație"

În comentarii, și alții relatează situații asemănătoare.

"Boss, ești plătit ca să faci nimic. Lasă prostiile cu dezvoltarea, etc, vrei să te dezvolți pentru viitorul patron? Caută un side hustle pe lângă job, pe care să îl faci în timpul jobului. Și eu frec buha la corporație, și după 8 ani de implicări, dedicări, dezvoltări pentru bunul meu mers profesional, pot să zic că e cel mai bine așa. Payed for almost nothing to do."

"Profită și învață lucruri. Citește și învață lucruri. Pentru ține personal sau pentru job (ori cel actual, ori pregătire pentru următorul). Ia-ți proiecte personale și fă experiență în domeniul în care ești sau în cel la care visezi să ajungi."

"Man, ce n-aș da să mai am timp liber la lucru..."

"Îți iei al 2lea job și te bucuri de 2 venituri."