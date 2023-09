Bucureșteancă furioasă că nu mai are unde să parcheze mașina: "Am acest loc de când m-am născut. Cum poate înceta un contract în derulare"?

În București, situația locurilor de parcare poate varia considerabil în funcție de zonă. Oricine a locuit sau a vizitat Capitala știe că parcarea poate fi o provocare, mai ales în zonele aglomerate ale orașului.

Unii bucureșteni parchează mașinile în parcările de reședință, contra unei sume plătite anual. Este cazul unei femei care se plânge că a rămas fără locul pe care își ținea mașina, deși era plătit pentru un an, iar contractul, în derulare, după cum a scris pe Facebook.

"E normal așa ceva?"

"Azi, soțul meu s-a trezit cu un mail conform căruia locul de parcare (în spatele blocului Potcoavă) pe care îl avem de 50 de ani (înainte a fost al părinților mei) a fost desființat (de fapt a fost trecut ca loc nenominal).

E normal așa ceva? Noi plătim 500 de lei pe an și ne trezim că la jumătatea anului nu avem loc de parcare? E țara lui Papură Vodă? Am acest loc de când m-am născut... Cum poate înceta un contract în derulare pt că așa "vor mușchii lor"?", a scris aceasta pe grupul Cetățean Sector 3."

"Ne-a stricat ziua (eram invitați la o cununie), soțul a stat numai pe telefon, nervi etc. Luni ne ducem acolo. Așa ne îmbolnăvim de stres. Ca să nu mai zic de telefoane de la vecini care și ei primiseră înștiințări. Și noi nu înțelegeam despre ce era vorba până să primim mailul (azi după masă)", a adăugat femeia în comentarii.

"Trebuie să aveți impozitele plătite la zi"

Situația reclamată a fost analizată de membrii grupului.

"Trebuie să aveți impozitele plătite la zi, RCA valabil, ITP valabil, să fi făcut actualizarea datelor la serviciul parcări, să nu aveți vreo amendă neplătită, oricare dintre cele enumerate duce la anularea contractului, iar locul de parcare trece la nenominal."

"Suntem la zi cu toate, suntem înștiințați că în urma retrasării locurilor, nu pentru că am fi făcut noi ceva", a răspuns autoarea postării.

"Dacă am citit bine regulamentul, devine nenominal, dacă nu este plătit la timp. Dacă totuși era plătit, puteți suna sau vă puteți duce la primărie. Au mai fost situații asemănătoare prezentate aici și s-au rezolvat."

"Am plătit din 16 martie. Am sunat și ne-a zis să depun cerere pentru un alt loc. Nu mai există locuri libere, ci numai nenominale (inclusiv al meu). Deci depun iar cerere pentru locul meu? Eu nu mai înțeleg nimic. E noaptea minții", a precizat femeia.

"Trebuia plătit până la 1 martie. L-ați pierdut. Am pățit-o și eu la fel anul trecut. Dacă citiți cu atenție regulamentul, se specifică foarte clar că locul de parcare se plătește până la 1 martie. Am întors pe toate părțile regulamentele, nu am avut de ales."

"Am pățit fix la fel"

"Noi am pățit fix la fel. Era plătit locul, însă am avut o amendă pentru pod la Cernavodă, de care nu am știut și așa l-au trecut la nenominal. Dar am făcut contestație, s-a rezolvat până la urmă."

"Este contract de închiriere, nu de vânzare-cumpărare, astea sunt clauzele dintr-un contract pe care nu-l citește nimeni aparent. O să primiți un loc nenominal probabil."

"Pierderea locului nominal este cauzat de neactualizarea datelor despre vehicul"

"Aveți acest loc de când v-ați născut, dar asta nu înseamnă că spațiul public este dedicat unei persoane. Există regulament local privind parcările, foarte bine, să le facă pe toate nenominale!"

"Pierderea locului nominal este cauzat de neactualizarea datelor despre vehicul (RCA, ITP, care se schimbă periodic) pe platforma GIS. Angajații Direcției Parcări mi-au transmis că dacă această actualizare a datelor nu este efectuată, locul de parcare nominal se pierde și nici nu mai poate fi recăpătat, deoarece nu se mai eliberează autorizații de parcare pentru locuri nominale."

