Furia unui român după ce și-a găsit ocupat locul de parcare și a avut un dialog absurd cu polițiștii. "Atunci vom veni să vă dăm dvs amendă!"

Mulți români care plătesc pentru un loc de parcare rezervat se confruntă frecvent cu problema ocupării acestuia de către alți șoferi, fie din lipsă de locuri, fie din nepăsare. De multe ori, chiar și semnele de „Parcare rezervată” nu descurajează ocupanții ilegali, iar autoritățile locale intervin rar sau greu. Acest lucru generează frustrări și conflicte între vecini, mai ales în orașele aglomerate unde parcarea este deja un lux.

Unii șoferi relatează în mediul online situațiile legate de locurile de parcare. Este cazul unui român care a cerut ajutorul Poliției pentru a-i elibera locul de parcare ocupat de altcineva, dar a ajuns să fie avertizat tot el că ar putea fi amendat.

"Nu mai e de stat în România"

Este concluzia amară la care pare să fi ajuns bărbatul la finalul discuției cu polițiștii și titlul sub care și-a început relatarea.

"În seara asta am găsit locul de parcare ocupat. Nesimțitul nu și-a pus măcar o hârtie cu nr în geam... Sun la poliția locală, să reclam. Îmi iau datele și îmi spun că trimit un echipaj. Între timp am găsit temporar "la liber" un loc și am urcat sus. Mă sună cei de la poliția locală. Să-mi spună că, au pus un avertisment, dar nu pot să-i dea amendă. Întreb de ce... " Păi numărul locului de parcare din față este șters, nu se mai vede. Noi facem poza, dăm amendă, dar ăla o contestă și câștigă pe acest motiv. Am mai pățit-o, că nu se mai vede niciun număr din oraș, ultima oară le-au vopsit acum 2 ani..."

Ads

"Nu este treaba noastră să îi sesizăm"

Este momentul în care discuția a luat o turnură absurdă, după cum a relatat-o bărbatul în continuare.

"Vă recomandăm să mergeți la primărie la departamentul parcări și să îi sesizați să vină să vă vopsească numărul..."Zic: ok, dar nu sunt tot colegii dvs de la primărie, nu sunteți și voi și ei două departamente din aceeași primărie, sub același primar?

Răspuns polițienesc: "Ba da, sunt chiar pe același etaj cu noi, dar nu este treaba noastră să îi sesizăm. Și oricum noi le-am spus, dar nu ne bagă în seamă..."

"Stupefiat, îl întreb: "Păi și dacă nu vă bagă pe dvs în seamă, credeți că or să mă bage pe mine și mâine se apucă să vopsească parcările...?"

"Atunci vom veni să vă dăm dvs amendă!"

Polițiștii i-au indicat o soluție la problema parcării, avertizându-l însă că i-ar putea aduce tot lui o amendă.

"Răspuns polițienesc: "Așa e, aveți dreptate așa că singura variantă pe care o mai aveți este să luați dvs un spray și să vopsiți numerele. Dar, atenție, îmi zice mustăcind polițistul, să nu vă vadă nimeni când o faceți căci altfel e posibil să fiți reclamat pentru distrugere/ vandalism și atunci vom veni să vă dăm dvs amendă!"

Menționez că acțiunea se petrece într-un mic orășel de provincie unde primarul e ales pe viață datorită alegerilor dintr-un singur tur...", a scris bărbatul în postarea de pe Reddit.

Ads