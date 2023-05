Un localnic a fugărit un urs cu tractorul, după ce acesta intrase în gospodăria sa

Un localnic din comuna Geaca din Cluj s-a trezit în noaptea de duminică spre luni, 22 mai, cu un urs în curte. Bărbatul s-a panicat, dar cu ajutorul unui vecin a fugărit ursul cu un tractor.

”Am 12 oi de rasă și le cresc acasă. Pe la 1.00 a venit ursul, s-a băgat în ocol și a prins o oaie și a rănit-o grav.

Am ieșit afara și la zece metri de ușa casei era pe oaie. Am ieșit cu mama și soția si am strigat, iar atunci a fugit. După un minut a revenit și un vecin a venit cu tractorul și l-am gonit până sus în deal. Avea cam 200 și ceva de kilograme, dar era tare slab”, a declarat localnicul pentru Știri de Cluj.

Acesta a adăugat apoi că nu e prima dată când vine ursul în zonă.

„Aici a fost prima dată, dar în satele vecine a mai fost la ciobani. Eu sunt în satul Geaca. Problema este că soția vine seara la ora 1.00 de la lucru. Te temi să ieși afară. Dacă nu venea cu tractorul nu reușeam să îl alung.

Poliția a fost șa 1,3 și cu jandarmi, dar nu au ce sa facă. Problema este că sunt mai mulți urși. În satul Chiriș, la 3 kilometri a atacat o altă oaie.

Oamenii spun că le-ar fi dat drumul aici să vadă dacă nu se adaptează, dar aici nu au ce mânca și atacă animalele. Eu nu am câini, cum ai la stână”, a mai afirmat localnicul.