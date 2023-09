Mass-media rusă a publicat imagini cu un schimb de focuri în regiunea Buriația din Federația Rusă, unde are loc un „război” între forțele de securitate și localnicii care extrag ilegal jad.

Buriația, care are rezerve uriașe de minerale valoroase în subteran, este una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei. Localnicii trebuie adesea să recurgă la activități ilegale pentru a supraviețui, cum ar fi exploatarea jadului.

O încercare de a reține un grup de astfel de „hoți” a fost filmată. Forțele de securitate ruse au deschis focul în direcția bărbaților, care erau înarmați doar cu pietre.

"Toți rămâneți pe loc! (...) Descălecați de pe cai. Toată lumea se culcă la pământ! Voi trage! Toată lumea se culcă! În caz contrar, voi deschide focul și vă ucid", a strigat oficialul de securitate rus.

Minerii din exploatările de jad au răspuns destul de îndrăzneț poliției.

„Veți trage în Ucraina! Du-te în Ucraina! Trage acolo”, au strigat ei ca răspuns.

În timpul acestui raid, au fost capturați peste 30 de localnici cu vârsta cuprinsă între 17 și 42 de ani.

Locuitorii din Buriatia vând jad Chinei. Exploatarea ilegală a acestei pietre este una dintre puținele moduri prin care bureații pot câștiga bani mai mult sau mai puțin decent.

Soldații bureații au fost implicați în atrocități pe teritoriul Ucrainei.

