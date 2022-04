3 motive intemeiate pentru care merita sa alegi o locuinta intr-un bloc nou

Te-ai hotarat ca a venit in sfarsit momentul sa te muti din casa parinteasca si deja prospectezi piata, dar nu ai raspunsul la o intrebare de baza: bloc nou sau vechi? Stim deja ca parerile sunt impartite. O parte din populatie sustine ca blocurile aparute dupa anii 2000 sunt construite fara un proiect bine pus la punct sau ca blocurile vechi sunt in general mai trainice. Pe de alta parte, cei care vor locuinte noi sustin faptul ca apartamentele din perioada comunista au un miros usor neplacut si riscul de colaps in cazul unui cutremur este semnificativ.

Parerea te invitam sa ti-o faci singur, dupa ce afli de ce merita sa alegi o locuinta noua, de preferat intr-un ansamblu rezidential nou in Bucuresti.

Rezistenta mai mare la cutremure si durata mai lunga de viata

Adevarul este ca primul lucru la care trebuie sa te gandesti este siguranta ta si a familie tale. De ce o constructie noua va fi mai durabila decat una veche? Motivul este simplu: standardele de constructie evolueaza constant. Astfel, cladirile noi nu doar ca rezista mai bine la cutremure, ci trec si testul timpului mai bine decat cele mai vechi.

Costuri mai mici

Cum sa coste un apartament nou mai putin decat unul vechi? Ei bine, chiar daca un apartament nou va costa mai mult atunci cand il achizitionezi, costurile sale se vor amortiza pe termen lung.

Un apartament are diverse costuri ascunse pe care nu le vei observa la vizionare, ci doar dupa ce te-ai mutat deja. Si atunci este prea tarziu. Creditul imobiliar nu acopera cheltuielile neprevazute. Instalatiile vechi pot face probleme si se pot strica, iar aparitia mucegaiului, a umiditatii peretilor sau pur si simplu mirosul neplacut sunt mult mai frecvente in cazul apartamentelor ceva mai vechi.

Dar toate astea sunt nimic pe langa costul facturilor! Ai putea sa te gandesti ca un apartament ceva mai mic intr-un imobil vechi va avea costuri mici, dar te inseli. Problema este legata de izolatia cladirii. Fata de un imobil nou, factura de gaze de la sfarsitul lunii poate fi dubla, asta in cel mai bun caz. Apartamentele noi beneficiaza inclusiv de analize facute de experti pentru a determina calitatea tipului de izolatie si a instalatiilor.

Pozitionarea in spatii mai linistite

Mai toata lumea se plange de faptul ca ansamblurile rezidentiale se gasesc mai des la marginea oraselor. Acest lucru nu doar ca nu este in totalitate adevarat, asta in primul rand, dar, in al doilea rand, aceasta pozitionare poate fi privita drept un avantaj.

In general, centrul orasului este cea mai zgomotoasa, aglomerata si murdara zona. Da, acest fapt este trist, dar si adevarat. Ca sa nu mai mentionam si faptul ca centrul orasului se afla de multe ori la distanta de majoritatea locurilor de munca, de centrele comerciale sau, si mai putin placut, de zonele verzi. Asadar, daca alegi o zona rezidentiala situata mai spre periferie, te poti bucura de o densitate a cladirilor mai mica, mai multa liniste si aer curat, dar si de o densitate mai mare de centre comerciale si zone verzi.

Alege o locuita intr-un bloc nou si vei descoperi pe pielea ta toate aceste avantaje!

