9 lucruri de zi cu zi care poluează pe tăcute aerul din locuința ta

Calitatea aerului din casa ta poate părea perfect normală, mai ales dacă nu observi mirosuri neplăcute atunci când intri. Dar ai putea respira o mulțime de lucruri care probabil nu te vor încânta — inclusiv particule, substanțe chimice și gaze nocive — care sunt rezultatul lucrurilor pe care le faci și le folosești în fiecare zi.

Chiar dacă nu poți vedea sau mirosi acești poluanți, ei pot provoca daune serioase sănătății tale — studiile le leagă de o serie de probleme grave, de la atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, la cancer și probleme neurologice, spune Richard Corsi, decan al Colegiului de Inginerie de la Universitatea California, Davis, care își concentrează cercetările pe calitatea aerului din interior.

Pereții, podelele și mobilierul tău

Modernizările din locuință — fie că este vorba de un strat nou de vopsea sau de o piesă nouă de mobilier — pot elibera compuși organici volatili și semi-volatili care poluează aerul. (Este sursa acelui miros ciudat, chimic, de „mobilă nouă” pe care îl simți uneori când desfaci un covor sau instalezi pardoseală din vinil.) În timp ce unele dintre acestea se vor disipa după scurt timp, altele pot persista ani de zile.

„Petreci opt ore pe noapte pe saltea, fiind expus la substanțe chimice din material, numite retardatoare de flacără,” spune Corsi. „Dar chiar dacă îți scoți salteaua, aceste substanțe se lipesc de tot și, peste 15 ani, vei vedea în continuare aceste substanțe chimice în camera ta.”

Aragazele pe gaz

„Aragazele pe gaz creează particule ultrafine care se pot depune direct pe creier. Persoanele care au niveluri ridicate în creier sunt mai predispuse să dezvolte tulburări neurologice.”

Aragazele pe gaz au fost, de asemenea, legate de un risc crescut de astm la copii.

Lumânările și alte produse parfumate

Acel miros plăcut din aer eliberează, de asemenea, COV-uri (compuși organici volatili) și particule ultrafine. Toți iubim o lumânare parfumată, dar studiile au arătat că acestea pot crește particulele din aer chiar și după câteva minute de ardere — și pot schimba cantitatea și tipurile de bacterii din aer. „Tămâia este mult mai dăunătoare decât lumânările, din punct de vedere al sănătății,” spune Corsi. Studiile au găsit corelații între arderea tămâii și cancer.

Poluarea aerului exterior

Poluanții de afară — fie că provin din incendii de vegetație (sau chiar șemineul vecinului), fum, smog sau eșapamente auto — pot pătrunde în interior și afecta calitatea aerului.

Produsele de curățenie

Deși produsele de curățenie mai dure și mai puternice par a fi cauza cea mai probabilă a poluării aerului din interior, chiar și produsele naturale pot produce COV-uri (compuși organici volatili) și SVOC-uri (compuși organici semi-volatili) în mediul tău.

Substanțele chimice din garaj

Dacă ai o locuință cu garaj atașat, ușa și pereții nu fac mare lucru pentru a te proteja de materialele care ar putea scăpa în aer din obiectele depozitate acolo. Corsi menționează benzina din garaj ca un pericol particular — deoarece poate elibera benzen, un cancerigen legat de leucemie, în locuința ta. „Aceste substanțe chimice pot pătrunde în interior, așa că vrem să evităm astfel de lucruri,” spune el. „Este mai bine să depozitezi benzina într-un șopron exterior.” (Și asta fără a lua în calcul pericolul de incendiu al unui recipient cu benzină atât de aproape de spațiul de locuit!)

Mucegai, viruși și bacterii

Chiar dacă ești mai atent la curățarea suprafețelor când observi mucegai în baie sau cineva din casă tușește și strănută, aerul în sine poate transporta mucegai, bacterii și viruși — și le poate răspândi.

Șemineele

Acel foc de lemne care pare atât de confortabil toamna și iarna eliberează particule în aer și poate crește nivelul de monoxid de carbon în locuință.

Animalele de companie și florile

Doar pentru că sunt naturale nu înseamnă că nu pot produce particule în aer — iar părul animalelor, polenul florilor și celulele moarte ale oamenilor pot fi în aerul pe care îl respiri. În cazul florilor, adaosurile comune din buchete, cum ar fi gura-babei, margarete, dalii, asteri și floarea-soarelui, sunt cele mai susceptibile să producă polen.

Lucruri pe care le poți face pentru a îmbunătăți aerul din casa ta

Deși nu poți elimina complet poluarea aerului, există multe lucruri pe care le poți face pentru a reduce expunerea familiei tale.

Ventilează spațiul

Puțin aer proaspăt poate face minuni, fie că vrei să reduci cantitatea de substanțe chimice inhalate în timpul curățeniei sau vopsirii, fie că vrei să eviți răspândirea virusurilor respiratorii aduse de copii. Deschiderea ferestrelor, folosirea ventilatoarelor de evacuare sau plasarea ventilatoarelor în ferestre astfel încât să împingă aerul afară sunt toate metode care ajută la eliminarea aerului poluat. (Trucul cu ventilatorul la fereastră este foarte util în sezonul bolilor respiratorii. Plasează ventilatorul care suflă afară în camera unde se odihnește persoana bolnavă. Aceasta va crea o zonă de presiune negativă, atrăgând aerul din restul casei în acea cameră — și va ajuta la prevenirea răspândirii virusului în restul locuinței.)

Folosește purificatoare de aer

Cele mai bune purificatoare pot curăța aerul nu doar de praf și alte particule, ci și de bacterii, viruși și gaze nocive. Atunci când cauți purificatoare, ia în considerare dimensiunea camerei și numărul de schimburi de aer pe oră pe care le poate realiza. (CDC recomandă ideal cinci schimburi de aer pe oră.) Evită aparatele care generează ioni pentru curățarea aerului, deoarece creează ozon și sunt mai puțin eficiente, spune Corsi. „Au un randament foarte scăzut al curățării aerului.” Dacă te preocupă SVOC-urile, purificatoarele de aer vor fi de mare ajutor. „Multe dintre aceste SVOC-uri se atașează de particule și praf,” spune Corsi. „Partea bună este că purificatoarele elimină multe dintre aceste particule.”

Fii atent la ce aduci în casă

În general, alegerea unor ingrediente și materiale mai naturale poate ajuta la reducerea poluării aerului — ceea ce este foarte important dacă aștepți un copil sau ai copii mici. „Există persoane mai sensibile — gravide, copii, persoane în vârstă cu BPOC — pentru care trebuie să reduci expunerea,” spune Corsi.

„Detergenții care conțin produse naturale sunt, în general, siguri pentru majoritatea oamenilor,” spune Corsi.

Nu poți renunța la obiceiul cu lumânările?

Corsi recomandă metode mai sigure de utilizare a lumânărilor. „Asigură-te că flacăra este foarte stabilă și că nu există curenți de aer care să facă flacăra să pâlpâie — deoarece asta duce la ardere incompletă și mai multe particule în aer.” Plasarea lumânărilor în cilindri înalți de sticlă poate proteja flacăra de curenți de aer care cresc cantitatea de particule din aer.

Folosește ventilatoare de tavan

Ventilatoarele de tavan pot face mult mai mult decât să facă temperatura mai confortabilă. „Este bine să folosești ventilatoare de sus pentru a amesteca aerul din încăpere,” spune Corsi. „Oamenii sunt adesea aproape de sursele de poluare cu care intră în contact — iar ventilatoarele de sus pot amesteca particulele în tot volumul camerei și pot reduce concentrația direct în zona de respirație.”

Curăță casa regulat

Corsi recomandă ștergerea cu mop umed în locul aspiratului, mai ales în zonele cu podele din vinil sau alte materiale care pot elibera SVOC-uri ce se amestecă cu praful. „Aspiratorul nu ridică tot praful și poate arunca particule în aer,” spune Corsi. Curățarea frecventă cu mopul umed ajută la prevenirea acumulării prafului, care poate capta mai multe SVOC-uri în timp și devine mai periculos dacă particulele ajung din nou în aer, scrie realsimple.com.

Limitează folosirea parfumurilor când nivelul de ozon este ridicat

Dacă te afli într-o zonă cu alertă de calitate a aerului, poate fi bine să limitezi utilizarea produselor parfumate, spune Corsi. „Ozonul reacționează cu produsele cu miros plăcut — cum ar fi odorizantele sau potpourri-ul. Când le combini cu ozonul, se formează sute de compuși chimici diferiți, iar majoritatea sunt cu toxicitate necunoscută.”

