Președintele Concordia vrea ca locuințele la prețuri accesibile să devină noul produs de țară al României, după modelul Prima Casă

Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu propune locuințele la prețuri accesibile drept noul produs de țară al României. Planul său se bazează pe modelul de succes al programului „Prima Casă” lansat după criza financiară din anii 2008-2009.

Dan Șucu a propus ca locuințele accesibile să devină noul produs de țară al României la evenimentul Concordia Summit 2026, vineri, 6 septembrie.

„În anii 2010-2011, cuvintele încredere, optimism dispăruseră din piață. Atunci, un parteneriat între mediul de afaceri și cetățeni a condus la un produs numit Prima Casă. Mii de tineri s-au mutat în casă nouă, un boost de optimism, de încredere, de multiplicare în economie. A scos România din zona de lipsă de încredere, de optimism. Avem acum oportunitatea unui nou produs: affordable homes”, a declarat Dan Șucu, citat de Economedia.ro.

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Afaceristul crede că România trebuie să treacă de la „Made in Romania” la „Creat în România”, pentru a putea fi competitivă la nivel global.

„Încrederea este cea mai subestimată formă de capital”, a mai spus Dan Șucu, președintele Federației Patronale a Rețelelor de Comerț și fondatorul Grupului Mobexpert.

„Avem resursele și oamenii. (...) Avem acum oportunitatea unui nou produs: affordable homes (locuințe la prețuri accesibile, n.r.)”, a declarat președintele Concordia în cadrul evenimentului.

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