Anunț important pentru toate persoanele care au cerut o locuință socială în Sectorul 3 al Capitalei. Ce trebuie să facă pentru a nu-și pierde locul pe listă

Primăria Sectorului 3 anunţă că persoanele care au solicitat acordarea unei locuinţe sociale şi se află pe lista de aşteptare trebuie să-şi actualizeze, în perioada 1-30 septembrie, informaţiile din dosare.

”Actualizarea dosarelor vă permite să fiţi pe lista cu ordinea de prioritate din anul viitor şi să beneficiaţi de o locuinţă, în cazul în care apar locuri disponibile. Dacă nu vă actualizaţi dosarul într-un an, nu veţi fi pe această listă în anul următor. Ordinea pe lista de aşteptare se poate modifica de la an la an, în funcţie de punctajul obţinut de fiecare solicitant. În plus, şi criteriile de departajare se pot modifica anual prin hotărâre de Consiliu Local. Astfel, anual, puteţi să urcaţi sau să coborâţi pe lista de aşteptare”, precizează instituţia menţionată, într-un comunicat transmis luni, 28 august.

Conform sursei citate, solicitanţii vor depune, pentru completarea dosarului, adeverinţe de actualitate, o cerere şi o declaraţie notarială, în original. Documentele se aduc la sediul Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudeşti nr. 191, program de lucru cu publicul: luni, marţi, miercuri, vineri - între orele 8.30-16.30, iar joi de la 8.30 la 18.30. Formularul cererii poate fi accesat de la următorul link - https://s9.ro/1v4c.

Pentru modificări survenite în situaţia de fapt a solicitanţilor de locuinţe sociale şi/sau a membrilor familiilor acestora, vor fi prezentate acte care să ateste respectivele modificări (diplomă de studii, certificat de încadrare în grad de handicap, decizia medicală pentru pensia de invaliditate, etc.), se arată în comunicat.

De asemenea, cei în cauză trebuie să aibă asupra lor cărţile de identitate ale titularului, soţului/soţiei şi ale copiilor cu vârsta peste 14 ani., iar persoanele care vor să depună dosare noi o pot face, în acest sens fiind necesar să prezinte documentele menţionate pe site-ul www.primarie3.ro, la următorul link https://s9.ro/1v4b, mai precizează comunicatul.

