Nicușor Dan susține că blocul social din Prelungirea Ghencea nu poate fi transferat pentru că guvernul dă prea puțini bani primăriei

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că demersurile pentru continuarea lucrărilor la complexul de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea sunt amânate, în contextul în care Municipalitatea primeşte lunar fonduri cu 100 de milioane de lei mai mici faţă de perioada similară din 2023.

El a precizat miercuri, 15 mai, în cadrul unei conferinţe de presă, că blocul social trebuie transferat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, dar că acest lucru nu se poate realiza deocamdată deoarece Municipalitatea nu are banii necesari.

„S-a semnat contractul pentru transferul blocului social de la companie către Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Pentru asta este nevoie ca noi să plătim Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 64 de milioane de lei, iar pe 8-9 mai, am primit din nou cu 100 de milioane mai puţin şi nu am avut banii aceştia. Şi atunci ne-am dus la notar şi am mai amânat o lună, până când o să avem banii ca să putem să îi plătim”, a spus edilul general.

Nicuşor Dan a opinat că adminstraţia anterioară a greşit când a dat familiilor repartiţii în nişte apartamente care nu aparţineau primăriei, ci unei companii private.

„Între timp s-a pronunţat o hotărâre judecătorească care ne împiedica pe noi să mai împrumutăm această companie şi de aceea a trebuit tot procesul acesta foarte birocratic de evaluare şi de transfer. Acum, în ultimele luni, când în sfârşit am reuşit să descâlcim toată chestiunea birocratică, mai întâi nu am avut bugetul votat, iar după aceea Guvernul ne-a dat în fiecare lună cu 100 de milioane mai puţin şi nu avem bani fizici să plătim”, a mai spus el.

114 familii au primit repartiţii în blocul de locuinţe sociale din bulevardul Prelungirea Ghencea nr. 322-326, nefinalizat deocamdată. Nicuşor Dan a reamintit că aceste familii pot accesa un ajutor financiar oferit de Primăria Capitalei, pentru a plăti chiria în alte locuinţe, sau pot beneficia de locuinţe de necesitate de la AFI.

