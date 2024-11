Motivele pentru care tot mai mulți români se mută de la oraș la țară

Un număr record de români, 62.700 de persoane, au decis să se mute de la oraș în mediul rural în 2023.

Satele României s-au depopulat dramatic imediat după Revoluție, dar în ultimii ani tendința s-a inversat, anunță Știrile ProTv la data de 8 noiembrie 2024. Această tendință ar avea mai multe explicații. Românii sunt atrași de aerul curat, de liniște și de prețurile mici, comparativ cu cele din oraș. Pe de altă parte, chiar dacă își mută locuința la țară, ei păstrează serviciul și veniturile de la oraș. Din aceste motive, viața la țară devine tot mai atractivă în comparație cu cea de la oraș.

Cu toate acestea, viața la țară nu este atât de idilică precum pare. O tânără care a sărbătorit recent un an de la mutarea în mediul rural alături de partenerul său a făcut un bilanț, referindu-se și la muncă sau la momentele mai puțin ușoare prin care au trecut împreună.

"La mulți ani nouă!! Am împlinit 1 an de mutat la țară… și încă ce an a fost! Ca orice orășean veritabil, trăiam cu impresia că după ce ne mutăm la sat, viața va fi brusc mai liniștită, mai ușoară, mai domoală… acum râd de mine că aveam ideea asta. Primul an aici a fost unul din cei mai grei ani din viața noastră și asta pentru că am muncit, ne-am stresat și ne-am epuizat fizic mai mult decât oricând.

Nu mi-am imaginat câtă muncă e să aranjezi fiecare petic de pământ, începând de la semănat iarbă, calculat și vizualizat unde pui florile, unde faci căile de acces, ce culori alegi ca atunci când înfloresc să arate uniform și elegant și multe altele. Câtă muncă e să faci o amărâtă de alee spre foișor (pentru care ai muncit 1 lună, zi de zi, să îl faci), câte roabe ai de cărat și infinitele momente de dat la lopată să le încarci. Să ne înțelegem, amândoi suntem oameni obișnuiți cu muncă fizică, sportul, stresul și greutățile, dar că perioada asta nu a fost nimic!"

Pe de altă parte, "toate eforturile și tot stresul au fost și sunt compensate peste măsură de momentele de bucurie că ai mai terminat ceva, bucuria să te trezești în liniște, momentele în care culegi primele roade din grădina ta și clipele în care îți dai seama că în sfârșit fiecare pauză de muncă o petreci afară, la aer, nu într-un apartament", spune fata care a ales să se mute la țară.

