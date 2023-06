Cât se poate negocia la cumpărarea unei locuințe: „Dacă prețul afișat este 180.000 de euro și eu ofer 150.000 este acceptabil?”

Un român stabilit în SUA care vrea să cumpere o locuință în România a vrut să afle, de pe grupul românilor din SUA, cum ar trebui să negocieze cumpărarea unei locuințe din România pentru care prețul este negociabil fără a-l jigni pe vânzător.

„Vreau sa cumpar o proprietate imobiliara in Romania. Vad multe proprietati ale caror pret este negociabil, dar din pacate nu stiu ce inseama asta si nu vreau sa insult oamenii. Spre exemplu... daca pretul afisat este de 180, 000 euro si acest pret este negociabil si am vazut proprietatea, daca ofer 150,000 euro pentru ca eu cred ca atat merita proprietatea maxim, este aceasta oferta acceptabila? Cand pretul este "negociabil" ce insamana asta? O diferenta de 5.000 euro sau 20.000 euro?”, se întreabă românul stabilit în SUA.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. În timp ce unii l-au sfătuit să ofere prețul corect, alții l-au îndrumat să negocieze cel mult 15 la sută din prețul cerut.

„Da, din nefericire, in Romania cateodata preturile nu reflecta deloc piata si realitatea. Deci, daca considerati ca valoreaza 150.000, faceti o oferta de 140000 si incepeti asa negocierile”, a fost unul dintre sfaturi.

„In Romania negocierile nu prea se fac la rece. Deci, da, riscati sa jigniti. Insa, trebuie avut grija caci insasi "jignirea" asta din partea vanzatorului este o metoda de negociere. Cel mai important pentru dvs ca un cumparator este sa cunoasteti piata si preturile reale (sau cat de aproape de realitate). Este dificil sa cunoasteti cu adevarat daca nu sunteti acolo si nu urmariti piata zilnic.... de unde - probabil - si sentimentul ca preturile sunt irealiste sau umflate. Din cate am observat eu, cam pana prin 5000 euro se poate negocia, cu exceptii foarte rare la 10000”, a scris un alt membru al grupului Români în SUA.

„Tinand cont de salariile din România, sărăcia noastră și sistemul de creditare total diferit decât în America, aș spune probabil maxim de 5000 de euro. SI acest lucru depinde și de proprietate, dacă se vinde în regim urgent după un deces, divorț, poate puteți negocia mai mult, dar noi nu am avut noroc mai mult de 5000 și aceia cu mare bătaie de cap. În special cele cumparate cu banii jos, când nu au o rata de plătit, deci nu sunt forțați sa iasă din casa, prefera sa o tina 2-3 ani pe piața decât sa renunțe la 1000 extra...”, a comentat altcineva.

„Problema in Romania e ca ei nu prea stiu sa-și vândă proprietățile. De exemplu dacă anul trecut am găsit o vila cu 250000euro, el in loc sa dea in jos prețul (cum facem aici dacă nu avem cumpărători) a urcat cu încă 100000 anul asta. Total ilogic dacă vrei sa vinzi ceva”, a intervenit altcineva în discuție.