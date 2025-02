Chiriile cresc fără oprire în Capitală. Profilul garsonierei care costă cât un apartament cu două camere: blocuri vechi și trucuri la amenajare

Începutul noului an a venit cu scumpirea locuirii. Cele mai semnificativ creșteri la chirii din țară se văd la garsoniere, deși costurile au crescut la toate apartamentele. Valul de scumpiri nu a fost însoțit neapărat și de o tendință similară în creșterea calității spațiilor închiriate, iar platformele de imobiliare sunt încă pline de locuințe cu preț piperat, dar care lasă de dorit.

În București, chiriile au crescut în medie cu 9% în prima lună a acestui an, față de ianuarie 2024, arată o analiză a platformei de imobiliare Storia publicată miercuri, 5 februarie. Cea mai abruptă creștere a fost la garsonierele din Sectorul 6, care s-au scumpit cu 20% într-un an, și au ajuns aproape la 400 de euro. La nivelul întregii țări, majorările la prețul garsonierelor variază de la plus 3% la plus 37%.

Garsonierele peste medie din Capitală

La o căutare pe platformele de imobiliare, o persoană care își caută chirie la începutul lunii februarie găsește și garsoniere în Sectorul 6 al căror preț trece de 550 de euro pe lună. În general, prețurile mai mari de 400 de euro sunt în cazul unor blocuri noi sau al unor apartamente renovate recent. Suprafețele acestora pornesc de la 37 de metri pătrați.

Totuși, sunt și exemple mai ciudate. Spre exemplu, o garsonieră din Sectorul 5, de pe Calea 13 septembrie, este pusă la închiriere prin agenție cu un preț de 440 de euro pe lună. Costul este mult peste media pieței. Apartamentul are o suprafață de 43 de metri pătrați, după ce balconul a fost alipit camerei, și se află la etajul 6 din 9 într-un bloc fără lift. Blocul este din anul 1980. Anunțul spune că garsoniera este complet utilată și are inclusiv electrocasnice, deși din pozele disponibile lipsesc poze care să arate un frigider sau o mașină de spălat.

Exemplele piperate se îndesesc cu cât apartamentele sunt mai aproape de zona centrală a orașului. De exemplu, în Sectorul 2, pe una dintre străzile care leagă Bulevardul Dacia de Strada Mihai Eminescu, o garsonieră de doar 26 de metri pătrați se dă cu 700 de euro. Apartamentul este decorat într-un stil care să se potrivească cu zona istorică. Garsoniera este situată la parterul unui imobil cu patru etaje, construit în anul 1936.

Un alt exemplu este în zona Vatra Luminoasă, într-o clădire din anul 1955. Garsoniera de la parter este promovată de o agenție imobiliară ca fiind „unicat”, într-o suprafață de 57 de metri pătrați. Din actele distribuite reiese că suprafața este, de fapt, de 53 de metri pătrați, restul fiind de la logii. Una dintre aceste logii este foarte importantă în economia apartamentului pentru că ține loc de bucătărie. Ce apare în acte ca zona de gătit a devenit o zonă de luat masa, iar aragazul și chiuveta au fost înghesuite pe ceea ce fusese înainte un balcon. Prețul este de 500 de euro pe lună.

Cele mai scumpe garsoniere din țară

Cluj-Napoca își cimentează locul întâi în clasamentul celor mai costisitoare orașe pentru locuire. O garsonieră costa în ianuarie 390 de euro, o creștere de 40 de euro față de începutul lui 2024. Prețul a scăzut ușor față de finalul anului trecut, arată analiza. În Capitală, media este de 380 de euro pentru o garsonieră.

În Iași, după patru luni de plafonare, prețurile garsonierelor au scăzut ușor, la 340 de euro la finalul lunii ianuarie. Față de prima lună din anul precedent, prețul este cu 20 de euro mai ridicat. Brașovul vede una dintre cele mai mari scumpiri, de 20%. O garsonieră se dă cu 360 de euro, față de 300 de euro în ianuarie 2024.

În Sibiu, primele nouă luni din an au însemnat o stagnare a prețurilor la apartamentele cu o singură cameră. Prețurile încep să crească din octombrie pentru a ajunge la 340 de euro la final de ianuarie. Costul a crescut cu 40 de euro față de acum 12 luni. Cea mai mare creștere este în Oradea, unde proprietarii cer acum 274 de euro pentru o garsonieră. Pentru comparație, prețul era de 200 de euro la începutul lui 2024.

O scumpire semnificativă are loc și în Arad. Un chiriaș trebuie să scoată acum în medie 220 de euro din buzunar, față de 180 la începutul anului trecut. Astfel, este vorba de o scumpire de peste 22%. În Craiova, prețurile au avut suișuri și coborâșuri constante în ultimul an. Dacă în ianuarie 2024, proprietarii cereau 280 de euro pentru un apartament cu o singură cameră, prețul a urcat acum cu 20 de euro.

În schimb, la Constanța, prețul garsonierelor a crescut cu doar 3%, până la 341 de euro. O evoluție similară este înregistrată și în Timișoara, unde majorarea este de 4%. Totuși, prețul rămâne mult mai jos față de alte mari orașe, cu un cost mediu de 261 de euro pentru o garsonieră.

Evoluția prețurilor din București

În Capitală, creșterea prețurilor la garsoniere este de cel puțin 9%, în funcție de sector. Pe primul loc este Sectorul 6, unde prețurile au urcat cu 65 de euro. Astfel, proprietarii cer în medie 395 de euro pentru a închiria o cameră. Deși rămâne zona cu cele mai mici prețuri, și Sectorul 5 a văzut o ascensiune semnificativă a prețurilor. De la 300 de euro la începutul anului trecut, garsonierele au ajuns la 350 de euro pe lună.

Cel mai scump este în continuare Sectorul 1, unde prețul mediu la începutul lui 2024 era de 400 de euro. Costul a urcat acum la 440 de euro pe lună. Și în Sectorul 4 se văd creșteri de două cifre, cu prețul mediu ajungând la 380 de euro. Prin contrast, în ianuarie anul trecut chiriașii aveau nevoie de 330 de euro pentru a închiria o locuință cu o singură cameră.

În Sectorul 2, chiria pentru o garsonieră a crescut cu 9% și a ajuns la 360 de euro pe lună. O situație similară este și în Sectorul 3, unde creșterea tot de 9%, până la un preț mediu cerut de 370 de euro.

Locuirea inaccesibilă

Chiar fără excesele unor proprietari sau agenți, costul unei garsoniere înseamnă cea mai mare parte din salariul minim. De la 1 ianuarie, valoarea acestuia a crescut la 2.575 de lei net, cu 212 lei mai mult decât în 2024. Astfel, un angajat care câștigă leafa minimă ar trebui să dea în jur de 1.750 de lei pentru a închiria o garsonieră în Sectorul 5, cel mai ieftin din Capitală. Cu alte cuvinte, lucrătorul ar rămâne cu 820 de lei pentru a acoperi costurile cu facturile, mâncarea, îmbrăcămintea sau transportul, printre altele.

România se confruntă cu o problemă în ceea ce privește costurile locuirii pentru chiriași. Aproape jumătate din cei care închiriază se confruntă cu costuri mari, ceea ce înseamnă că cheltuiesc peste 40% din venitul lunar pe chirie, întreținere și facturi, arată cifrele din 2023 de la Eurostat. Țara noastră este pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește costurile prea mari ale locuirii pentru chiriași. Proporția celor care plătesc o bună parte din venituri pe locuire a crescut constant din 2019 încoace, mai arată biroul european de statistică.

