Zeci de mii de locuri de muncă vacante la nivel național. Domeniile cu cele mai multe posturi disponibile

Agenţii economici din România au la dispoziţie 53.304 locuri de muncă, la nivel naţional, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă lucrătorilor români 222 de posturi, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, pe plan naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.236); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.809); agent de securitate (2.339); curier (2.255); lucrător comercial (2.191); manipulant mărfuri (1.772); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.700); muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.482); fierar betonist (970); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (852).

Din cele 53.304 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.855 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; contabil; referent de specialitate financiar-contabilitate etc.), 9.470 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; curier; conducător auto transport rutier de mărfuri; casier; vânzător etc), 11.984 pentru persoanele cu studii profesionale (fierar betonist; confecţioner asamblor articole din textile; tâmplar universal; zidar rosar-tencuitor; lăcătuş mecanic etc.), restul de 28.995 de locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).

De asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 222 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Norvegia - 121 locuri de muncă pentru: bucătar; manager departament; manager bucătărie; şofer de cisternă; brutar; patiser; chef; muncitor în producţia de crabi; muncitor în producţie; Austria - 52 locuri de muncă pentru: instalator sanitar/aer condiţionat; muncitor calificat în domeniul mecanicii; operator maşină; recepţioner; ajutor bucătar; bucătar; cameristă; barman; chef de rang/manager restaurant; ospătar/chelner; ajutor ospătar; Finlanda - 26 locuri de muncă pentru: muncitor în producţia de cârnaţi; muncitor necalificat - culegător de căpşuni; Germania - 17 locuri de muncă pentru: asistent medical generalist sau asistent medical de radiologie; asistent medical; farmacist; lucrător în bucătărie; bucătar; ospătar; ajutor grădinar; grădinar; mecanic instalaţii pentru refrigerare; electrician şi Olanda - şase locuri de muncă pentru: operator cnc şi personal curăţenie.

