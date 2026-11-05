Semnal îngrijorător pe piața muncii din România. Peste 60.000 de locuri de muncă au fost pierdute într-un singur an

România pierde aproximativ 60.000 de salariați într-un singur an, iar industria este sectorul cel mai afectat, cu 44.000 de angajați mai puțin. Declinul pieței muncii este însoțit de creșterea concedierilor colective și a șomajului, în timp ce puterea de cumpărare continuă să scadă, deși salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei. Datele indică o presiune tot mai mare asupra economiei, consumului și bugetului de stat.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, analizate de Economedia, în august 2026 aveam 5 milioane 92 de mii de salariați, față de 5 milioane 152 de mii cu un an înainte. O scădere de aproximativ 1,2%.

Industria a pierdut 44.000 de angajați, administrația publică și apărarea, peste 10.000, iar activitățile culturale și recreative, încă 8.400. INS explică declinul prin concedieri, închiderea unor afaceri și blocarea angajărilor la stat, arată TVR Info.

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Există însă și domenii care recrutează. Construcțiile au câștigat aproape 7.000 de salariați, transporturile peste 5.000, iar serviciile administrative încă 2.500. Dar aceste creșteri nu compensează pierderile.

Potrivit ANOFM, peste 10.000 de oameni au fost concediați colectiv în primele opt luni, cu 2.200 mai mulți decât anul trecut. În septembrie, șomajul ajunsese la 6,3%, iar peste jumătate de milion de români nu aveau loc de muncă, arată INS.

În paralel, salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei, dar puterea de cumpărare a scăzut. Potrivit INS, salariul real era cu jumătate de procent sub nivelul de anul trecut. Așadar, România pierde angajați, iar cei care rămân câștigă, în termeni reali, mai puțin. O combinație periculoasă pentru consum, buget și viitoarea creștere economică.

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