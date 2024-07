Cum sunt fraudate concursurile de angajare la stat. Un fost ministru rupe tăcerea. Români furați de „stăpânii" instituțiilor publice

În ultimii ani, numărul angajaților la stat, în poziții administrative, a tot crescut. De la 1,1 milioane de bugetari în 2014, s-a ajuns la 1,3 milioane. 64% dintre aceștia ocupă funcții administrative. Totodată, în acești ani, executivul PSD+PNL a majorat și a introdus agresiv, în mai multe „valuri”, taxe și impozite. De asemenea, din ce în ce mai mulți economiști acuză executivul că după alegeri, din 2025, va introduce alte taxe și impozite, pentru a „acoperi” exact risipa de bani pe care a făcut-o în 2024, dar și-n anii precedenți.

Un important sector ce consumă resurse financiare foarte mari este cel bugetar, aparatul administrativ, însă nu corpul format din oameni competenți, care duc greul, ci cel format din „plimbători de hârtii”, care în foarte multe cazuri, ajung să ocupe funcții publice prin: nepotism/amantlâcuri, șpăgi și calitatea de a fi membru într-un partid aflat la putere. Uneori, pot și îndeplinite și două-trei criterii dintre cele menționate. Competența contează mai puțin, spre deloc, în ciuda „concursurilor” ce sunt organizate doar de fațadă.

Corupție la nivel înalt. Dezvăluirile unui fost ministru al Economiei

Faptul că aceste „concursuri” sunt doar niște simulacre sunt confirmate de foști oficiali ai instituțiilor publice, respectiv de aplicanți, care neavând „pile”, au înțeles că „jocurile” fuseseră făcute de dinainte de a-și depune dosarul pentru „evaluare”. Practic, oficialii statului tratează angajările ca niște baroni, ca niște patroni ai propriei firme private, deși în joc sunt banii contribuabililor.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, din partea USR, avertizează: cetățenii din afara structurilor nu au șanse să prindă un loc de muncă la stat, în special într-o funcție administrativă, eventual și bine plătită, oricât de bine s-ar pregăti pentru proba de concurs.

„Din câte am aflat, este o combinație de subiecte date de dinainte, cu proba orală, în urma căreia intră cine trebuie. În anumite cazuri, și acea bibliografie este făcută astfel încât să descurajeze oamenii din ‘afară’ să aplice. Toată această procedură este făcută, mai degrabă, ca să garanteze că ‘numai cine trebuie’ ocupă aceste poziții. Apoi, cel care este angajat prin calitatea de membru de partid sau prin nepotism, este greu de dat afară de oricine. De aceea, trebuie schimbată legea.

Toți cei care lucrează pe resurse umane, în instituțiile publice, în special directorii generali de resurse umane, cunosc foarte bine aceste practici, ei sunt cei care aranjează comisiile de concurs”, a declarat Claudiu Năsui, pentru Ziare.com .

I s-au cerut 10.000 de euro pentru un post în Poliție: „Din păcate, așa se procedează peste tot”

Șpăgile trasează direcția în administrația publică. O tânără absolventă de Sociologie, din Călărași, a aplicat la instituții din mai multe orașe, iar peste tot s-a lovit de concursuri aranjate. Unii i-au spus că nu mai are rost să se prezinte, alții i-au cerut bani.

„În urmă 2021 am dat un concurs la Poliție, la Câmpina, eram toți într-o sală de 40 de oameni, pentru un post de ofițer sociolog. Am dat proba scrisă, am câștigat concursul, dar m-am trezit că s-a anulat. Inițial, altcineva fusese pe prima poziție, la note, dar pe nedrept. Cei de la IGPR, de la resurse umane, când au vrut să facă încadrarea pe post, au descoperit că persoana respectivă deși era trecută cu nota 8, luase 5, de fapt. Eu luasem 7.80. Această fată fusese colegă cu mine, la DGASPC, își dăduse chiar demisia, fiind sigură că se va angaja în Poliție.

Când s-a constatat situația aceasta, s-a anulat concursul, la ordinul IGPR. Din câte am auzit, fata pentru care era promis postul plătise în jur de 10.000 de euro.

Pentru mine au urmat 3 ani de proces. Am câștigat pe fond, dar am pierdut în apel. M-am reprezentat singură în justiție. Examenul la Poliție a fost în octombrie 2021, iar au am făcut demersurile legale din ianuarie 2022.

Din păcate, așa se procedează peste tot. Am discutat cu o avocată care mi-a spus că are clienți care de-a lungul timpului au plătit câte 10.000 de euro pentru un post. Au fost unii care chiar au plătit, dar nu au mai primit posturile respective. Cunoaște foarte bine această avocată cum se procedează, de fapt, în IPJ-uri. Și nu doar în IPJ-uri. O perioadă am locuit în Brașov, în privat, dar doream să aplic cu CV-ul la diverse instituții publice. Mi se spunea direct sau voalat că posturile erau ‘luate’.

Am un amic care lucrează la Jandarmerie, mi-a spus să particip la concurs pentru un post, însă m-a avertizat că deja s-a înscris fiica unui director de acolo, din instituție. Nu mai doresc să aplic, nu mai vreau altă dezamăgire. Și în București, în 2015, am vrut să mă angajez la un DGASPC de sector, dar mi s-a spus în față că totul este aranjat.

La rândul meu, unde am lucrat în administrația publică, am ajuns pe post printr-o relație. Și aici vorbim despre acum mulți ani, iar în joc era un post foarte prost plătit, de 1.400 de lei net pe lună”, a dezvăluit sursa Ziare.com .

I s-au cerut 7.000 de euro pentru un post în Sănătate: „Banii ajungeau la șefa de secție, cât și la Consiliul Local”

Probleme grave, de încălcare a normelor legale și morale sunt și-n Sănătate. O altă tânără căreia i s-a spus pe față că nu-și are locul în sistem și-a împărtășit povestea.

„M-am mutat în Bacău, am 3 ani. Printr-o cunoștință, am ajuns la Maternitate și am discutat cu cineva de acolo. Mi-a spus că sunt posturi disponibile, doar că trebuie deblocate de șefa de secție, care colabora cu altcineva, de la Consiliul Local. În schimbul unei sume considerabile, un post pentru mine poate fi deblocat. Mi s-au cerut 7.000 de euro. Fix așa mi s-a spus: ‘Vrei postul? Dai atât!’. Banii ajungeau de la șefa de secție, dar și la Consiliu. M-am gândit ‘de ce aș da banii ăștia, ținând cont că-i voi scoate abia după mult timp?’. Era vorba despre o simplă poziție, un post de asistent medical, la obstetrică-ginecologie.

Am un amic stabilit în Italia, brancardier, ce voia să revină în România. I s-a spus că e primit, dar dacă e dispus să cotizeze”, a precizat tânăra, pentru Ziare.com și care, în prezent, activează în sectorul medical privat.

Pentru posturile administrative din primării, din administrația publică centrală (guvern, agenții, institute etc.), mizele sunt și mai mari, iar impostura și corupția, direct proporționale, mai susțin sursele consultate de Ziare.com .

