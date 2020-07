11+ cele mai bune joburi pe care sa le lucrezi de acasa

- ne-a ajutat sa ne aducem aminte de valori precum importanta familiei si a sanatatii. Ritmul agitat si tot timpul petrecut pe "drumuri", dinainte de pandemie, ne-a indepartat de cat de important este sa ai familia aproape, sa petreci timp cu ea si sa ai grija de sanatatea ta, dar si a celor dragi tie- a mobilizat fortele necesare pentru a facilita lucrul remote, un trend care desi era in crestere, parca intarzia sa capete amploare - locul unde iti desfasori activitatea nu ar trebui sa fie la fel de important sau obligatoriu, pe cat este eficienta activitatii pe care o intreprinzi.- promovarea online poate fi intreprinsa de acasa fara probleme. Este esential sa tii legatura cu restul echipei, dar in companiile mari, acest lucru se facea oricum tot prin canale alternative de chating.- ce poate fi mai frumos decat sa iti iei o cafea sau o limonada rece si sa te lasi purtat, din confortul propriului camin, de textul sau cartea pe care o traduci?- orice inseamna IT poate fi intreprins remote fara probleme. De fapt, inainte de pandemie, IT-ul era printre putinele joburi unde companiile cazusera de acord ca se poate la fel de bine face si de acasa.De aceea, multi IT-isti aveau program de birou o data pe saptamana, sau chiar pe luna. Multi veneau doar daca era o sedinta care necesita prezenta lor fizica.- sa raspunzi mesajelor sau telefoanelor clientilor este la fel de facil si de acasa. Sa intreprinzi sondaje sau actiuni de telemarketing sau talesales este posibil de oriunde, atata vreme cat primesti informatii clare (briefing) cu privire la ce trebuie facut.- la fel, din confortul casei, de la o cafenea sau din parc, poti chiar mai bine sa dai telefoanele si emailurile necesare organizarii unui eveniment. Dar partea de implementare necesita sa fii prezent si la locatie.- cu siguranta sa scrii in natura sau din orice alt loc, este mai productiv decat sa o faci de la un birou. Ce alta sursa de inspiratie mai buna poti sa ai decat linistea naturii, cantecul pasarelelor etc?- este o alta meserie creativa. Necesita un ambient propice pentru creatie, iar acesta nu este, de cele mai multe ori, biroul.- la fel de bine poti sa te ocupi de managementul proprietatilor tale inchiriate, de acasa sau din alt loc decat un birou, unde este de multe ori dificil sa vorbesti fara sa ii deranjezi pe altii.- sistemul prin care se fac asigurarile este, de cele mai multe ori, total digitalizat.- calculele cu siguranta ies mai bine daca nu esti supus unei forfote continue, cum poate fi cea de la birou.- sa ai un business online este usor de realizat de acasa, mai ales cand poti externaliza bucata de productie/fulfillmentul catre un partener. Ce inseamna fulfillmentul ? Adica toata logistica care tine de livrarea comenzilor catre clientii finali.Astfel, ramane timp pe care poti sa il dedici catre restul aspectelor pe care le presupune un business online, dar mai ales sa te ocupi riguros de promovarea afacerii tale. Marketing pe intuneric inca nu am invatat cum sa facem.Totusi, inainte de orice, lucrul de acasa sau remote presupune si cateva aspecte fara de care poate fi mai degraba un esec decat un succes:- este important sa iti faci un program personal care sa iti permita sa intreprinzi toate activitatile pe care le ai de facut. Sa te organizezi nu mai este optional si nu mai depinde nici de alti colegi care poate faceau asta pentru tine, ci este o calitate pe care trebuie sa ti-o insusesti- chiar daca nu te mai duci efectiv la birou, ai nevoie sa iti pui la punct un sistem prin care sa tii in permanenta legatura cu restul colegilor sau a departamentelor, dupa caz- lucratul de acasa poate sa "instige" si la pauze mai lungi, somn la pranz sau chiar lipsit de la "program". Daca lasi aceste aspecte sa puna stapanire peste programul tau, atunci cel mai probabil acest tip de lucru nu ti se potriveste si nu vei fi mai productiv.Da, lucratul de acasa sau remote nu este pentru toata lumea. Chiar daca activezi in domeniile de mai sus, trebuie sa depui si tu un efort care sa transforme timpul castigat intr-unul productiv, care sa iti aduca beneficii pe termen lung. Sunt si oameni care prefera in continuare sa lucreze de la birou. Important e sa fii constiincios, indiferent de unde alegi sa o faci!