Cum sa iti sporesti sansele de angajare cand mergi la un interviu

CV-ul, portofoliul si scrisoarea de intentie sunt niste aspecte cruciale atunci cand aplici la un anumit job. De aceea, trebuie sa te asiguri ca ai un CV succint, care sa contina informatii clare, cu o structura corespunzatoare. Aici trebuie sa incluzi parcursul tau profesional, studiile, certificarile pe care le ai sau rolul pe care l-ai avut in diverse proiecte. Iar ca sa te numeri printre fericitii candidati care sunt selectati pentru interviul de angajare, asigura-te ca ai un CV bine pus la punct, care sa iasa in evidenta si sa iti puna in valoare experienta si competenta.Indiferent de domeniul tau de activitate si de jobul la care aplici, tinuta si accesoriile pe care le alegi pentru interviul de angajare joaca un rol important, fiindca trebuie sa faci o impresie buna de la bun inceput. De aceea, atunci cand ajungi la intalnirea respectiva, este necesar sa dai dovada de punctualitate, seriozitate, bun-gust, profesionalism si eleganta. Tinuta ta trebuie sa se adapteze la valorile companiei la care aplici. De exemplu, fie ca alegi sa te imbraci smart-casual sau apelezi la camasa si costum, nu ar trebui sa iti lipseasca un. Acest accesoriu elegant denota un simt estetic dezvoltat, faptul ca nu irosesti timpul si ca esti punctual.Ca sa nu fii luat prin surprindere la interviu, e indicat sa faci, in prealabil, research minutios despre compania la care vrei sa lucrezi. In primul rand, verifica cu atentie site-ul acesteia si paginile de socializare. De aici vei extrage informatii pretioase, precum obiectivele, misiunea si valorile pe care le are businessul respectiv. Apoi, intereseaza-te despre ce fel de servicii ofera sau ce produse au pe piata, care sunt proiectele trecute, cine sunt clientii afacerii si verifica unde se afla sediul firmei. Astfel, iti vei face o prima idee despre viitorul tau loc de munca.Ca sa faci fata interviului propriu-zis, ar fi bine sa te pregatesti de acasa si sa te gandesti la intrebarile pe care le-ai putea primi. De exemplu, cele legate de fostul tau loc de munca. De asemenea, pe langa calitatile pe care le ai, e probabil sa fii intrebat si despre defectele tale sau, in plus, cum faci fata presiunii ori unui volum mare de proiecte. Pe de alta parte, si CV-ul tau ar putea fi verificat de catre angajator, sa vada daca informatiile sau competentele pe care le-ai mentionat sunt veridice.De la bun inceput, gandeste-te ca nu ai nimic de pierdut, oricat de cunoscuta ar fi compania respectiva. Drept urmare, la interviu, fii sincer si relaxat. Participa la discutie, pune intrebari, dar ia si o pauza ca sa asculti cu atentie ce iti transmite posibilul tau angajator. Specifica-i dorintele tale salariale, ca sa iti dai seama daca va puteti intalni la mijloc. Cere informatii despre numarul de angajati, despre viitorii tai colegi, intreaba care va fi rolul tau in companie si care sunt beneficiile pe care le vei avea, in cazul in care vei fi angajat. Este foarte important sa stii de la bun inceput ca acea companie este alegerea potrivita pentru tine.