Tot mai multi romani, nemultumiti de salariu - 55% spun ca nu reflecta munca depusa

55% dintre salariatii romani sunt nemultumiti de salariu, fiind de parere ca nu reflecta munca depusa, un procent in crestere fata de 2010, cand doar 48% se declarau nemultumiti.

In plus, releva un studiu realizat de Blocul National Sindical (BNS) si prezentat luni, relatiile la locul de munca au devenit mai formale, in prezent predominand sentimentul de concurenta.

Barbatii din mediul privat, cu experienta de munca, sunt cei mai nemultumiti de salarii (cu 50% mai multi decat femeile), releva studiul, citat de Mediafax.

Unii din factorii care determina nemultumirea salariala sunt neimplicarea in procesului de luare a deciziilor, nerecompensarea fidelitatii la locul de munca, factorii de risc fizic, in special presiunea unor termene scurte, si lucrul in schimburi.

Mai mult, s-au redus activitatile de formare profesionala, frecventa evenimentelor de team building si training. In aceste conditii, relatiile la locul de munca au devenit mai formale atat intre sefi si angajati, cat si intre salariati. Angajatii romani cred ca in acest moment predomina sentimentul de concurenta, nu de cooperare.

Doar 45% dintre angajati considera ca activitatea lor s-a imbunatatit in ultimul an, fata de 54% in 2010. Unul din cinci angajati ar pleca la munca in strainatate, insa raportul dintre emigratia potentiala si imigratia efectiva este de 21 la 1, ceea ce arata ca perceptia de pe piata muncii din Romania nu s-a imbunatatit, noteaza autorii studiului.

