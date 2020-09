Vrei sa faci angajari? Iata procesul cel mai simplu pentru a avea succes!

Motivele sunt multiple, de la un anunt care nu corespunde cu descrierea sau nu este postat la categoria corecta, la postarea acestuia pe un site care nu are suficienta vizibilitate. Acum poti sa postezi si anunturi gratuite de angajari si sa gasesti candidati, foarte simplu. Iata cum!Poate te gandesti ca cea mai simpla metoda de a recruta este sa publici acelasi anunt ca in trecut. Insa piata muncii este in continua expansiune, iar companiile mari vin in mod constant cu noi anunturi , descrieri si cerinte in anunturile lor. Pentru a face fata concurentei, trebuie sa te informezi cu privire la ce posteaza altii. Noteaza-ti cuvintele cheie, titlurile si noile atributii din descrieri. De asemenea, si salariul ar trebui luat in considerare. Astfel, vei putea sa publici un anunt competitiv care sa atraga cat mai multi aplicanti competenti.Toata lumea se dezice de titlurile click-bait, dar trebuie sa recunosti ca acestea isi ating scopul: lumea da click pe ele. Cu toate acestea, trebuie sa ai grija sa nu sari calul, deoarece lumea cauta in functie de cuvinte cheie. Chiar daca vrei un "fauritor de cuvinte" sau un "mester de sistem", ar trebui sa introduci si cuvintele care vor fi cautate de eventualii candidati. Prin urmare, un "fauritor de cuvinte copywriter" sau un "inginer de sistem mester" vor atrage mai multe click-uri, dar si mai multi candidati, atingandu-ti, astfel, scopul.Cea mai simpla modalitate de a te confrunta cu multinationalele, care targeteaza aceeasi aplicanti ca si tine, este sa fii sincer in descrierea locului de munca dar si asupra beneficiilor pe care le oferi. De asemenea, pentru a oferi maximul de vizibilitate anuntului, ar trebui sa introduci si cuvinte cheie in locuri vizibile (eventual in prima parte a anuntului), informeaza MyNextJob.ro . Astfel, acesta va aparea in motoarele de cautare mai usor. Chiar si atunci cand publici anunturi cu un corp comun pentru mai multe job-uri, poti sa creezi o descriere care sa fie atractiva.Citeste CV-urile aplicantilorOdata ce incep sa se adune CV-urile, ar trebui sa incepi sa le sortezi. Exista site-uri, precum MyNextJob, care iti permit sa filtrezi CV-urile si profilurile candidatilor pana la cel mai mic detaliu. Insa, chiar daca ai aceste instrumente la dispozitie, tot trebuie sa depui efortul de a le sorta. Este ideal sa incepi din timp acest proces, pentru a nu fi suprasolicitat pe toata perioada in care anuntul este valabil. De asemenea, in cazul in care stii ca pentru un anumit loc de munca sunt foarte multi candidati, poti sa pui intrebari sau sa soliciti numai anumite competente pentru a-ti fi mai usor sa faci selectia.Cheama la interviu candidatii care ti-au atras atentiaIdeal ar fi sa faci un top al candidatilor cei mai calificati pentru job-ul oferit de tine. Iar cel putin pe primii 5 sau 10 ar trebui sa ii chemi la interviu. Initial, ar trebui sa ai o conversatie telefonica cu ei, pentru a te asigura ca acestia se potrivesc profilului de angajat pe care tu il cauti. Un ghid de interviu te poate ajuta in acest sens. Dupa aceea, poti stabili interviul sau proba practica, daca este necesara pentru a stabili cine este persoana care va face parte din echipa ta. In functie de locul de munca oferit, poti chiar sa iti pui deoparte unele CV-uri pentru viitor, in cazul in care un job asemanator se elibereaza. Astfel, procesul recrutare devine mai simplu.Internetul iti pune la dispozitie foarte multe instrumente care te ajuta sa gasesti candidatul potrivit pentru locul de munca oferit de tine. Site-urile de recrutare ofera anunturi gratuite pentru companii, deci costul de recrutare scade. Mai mult decat atat, poti testa functiile unui cont premium in primele 60 de zile de la activarea contului. Astfel ca vei avea la dispozitie bazele de date, promovare, targetare pe tipul de angajat dorit si oportunitatea de a posta mai multe anunturi. Prin urmare, recrutarea devine mult mai simpla daca folosesti instrumentul potrivit cu care sa gasesti viitorii membrii ai echipei tale.