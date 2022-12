Disperarea unui patron român care nu găsește angajați. „Postează în Somalia. În România nu mai găsești nimic”

Un angajator român s-a plâns pe un grup de Facebook că nu găsește angajați, deși a postat anunțuri.

Antreprenorul a căutat sfaturi pe internet, după ce nu a găsit oameni pentru posturile vacante.

„Voi unde postați anunțuri de angajare? Cum procedați ca să găsiți personal? Am pus pe 2-3 siteuri dar abia avem aplicanți. Unde ați avut cel mai mare randament?”, a întrebat omul pe un grup de Facebook.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. În timp ce unii i-au recomandat să apeleze la o companie specializată în recrutare, alții i-au spus că apeleze la muncitori din străinătate.

„Dacă nu găsiți în România, va putem ajută cu muncitori străini”, scrie o persoană.

„Postează în Somalia. În România nu mai găsești nimic”, se arată într-un alt comentariu.

„Poți să postezi și pe Marte!! Nu găsești angajați oriunde ai poștă! Nu există sfat util pentru întrebarea asta”, scrie o altă persoană.

„În momentul de față angajații buni se fură de la alții. Pentru asta trebuie să fii mai eficient că să-i poți da mai mult”, scrie altcineva.

Și alte persoane spun că s-au aflat în aceeași situație.

„E complicat. Eu am postat, am avut 70 aplicanți, dar proiectul pe care l-am câștigat mă condiționează sa angajez persoane din zone defavorizate. Am pus anunt și pe diverse grupuri locale de angajare, dar nu am avut aplicanți din grupul țintă”, se plânge altcineva.

„Depinde si de domeniul de activitate. Am o prietena care vrea să se angajeze. Valabil pentru București si salariul sa fie peste 3500 pt a putea sa se întrețină”, se arată într-un alt comentariu.