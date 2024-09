Bani de la stat pentru ucenici si angajatori - Ce prevede propunerea Ministerului Muncii

Ministerul Muncii propune ca angajatorii care incheie contracte de ucenicie sa primeasca, la cerere, 1.125 de lei lunar, in timp ce ucenicii ar urma sa beneficieze de o prima de absolvire care va fi acordata diferentiat, in functie de nivelul de calificare.

Astfel, pentru nivelul de calificare 2, un ucenic va primi 500 de lei, 600 de lei pentru nivelul 3 si 750 de lei pentru nivelul 4.

Totodata, coordonatorul de ucenicie - adica cel care va forma ucenicul - ar beneficia, pe toata durata contractului, de o prima lunara de 500 de lei neimpozabila, potrivit proiectului de lege al Ministerului Muncii.

Pe de alta parte, angajatorii mai pot primi 500 de lei lunar, timp de sase luni, daca la terminarea contractului de ucenicie il incadreaza pe ucenic in munca printr-un contract individual de munca.

In ceea ce priveste efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, angajatorii care incheie un contract de stagiu vor primi lunar, la cerere, 1.350 de lei pe perioada derularii contractului.

"Daca termin si imi certific formarea profesionala, in functie de nivelul 2, 3 sau 4 primesc 500, 600 sau 750 de lei pentru ca imi obtin certificat, deci este o motivatie. Ce se intampla in trecut? Primea bani angajatorul, primea un pic de bani si ucenicul, dar maistrul, ala care statea cu ucenicul pe cap si trebuia sa isi faca si toate lucrurile pe care le are la el in fabrica si sa aiba grija si de ucenic, sau de trei ucenici sau de cati are pe cap, iar el nu primea nimic.

Si atunci nu exista o motivatie intrinseca pentru maistru sa aiba ucenici. Acum se creeaza o motivatie directa de 500 de lei, care se dau neimpozabili maistrului, pentru ca pana la urma ucenicia nu este invatamant de masa", a declarat ministrul Muncii, Dragos Pislaru.

El a aratat ca finantarea primelor si a subventiilor se va face din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu mentinerea nivelului de cheltuieli publice pentru perioada 2014-2022 si se va completa cu sume din fonduri europene nerambursabile.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pana la data de 16 decembrie 2016 pe pagina de internet a Ministerului Muncii.

Ce inseamna nivel de calificare

In tara noastra, legea stabileste opt niveluri de calificare (lista completa o puteti gasi aici), insa iata ce competente trebuie dobandite pentru ca ucenicii sa aiba parte de banii de la stat, potrivit propunerii Ministerului Muncii:

Nivelul 1 - Rezultatele invatarii corespunzatoare nivelului 1 sunt: cunostinte generale de baza; abilitati de baza necesare pentru a executa sarcini simple; munca sau studiul sub supraveghere directa intr-un context structurat;

Nivelul 2 - Rezultatele invatarii corespunzatoare nivelului 2 sunt: cunostinte faptice de baza intr-un domeniu de munca sau de studiu; abilitati cognitive si practice de baza necesare pentru utilizarea informatiilor relevante in scopul executarii sarcinilor si rezolvarii problemelor de rutina prin utilizarea unor reguli si instrumente simple; munca sau studiul sub supraveghere cu un anumit grad de autonomie;

Nivelul 3 - Rezultatele invatarii corespunzatoare nivelului 3 sunt: cunostinte faptice, cunoasterea unor principii, procese si concepte generale dintr-un domeniu de munca sau de studiu; o gama de abilitati cognitive si practice necesare pentru executarea sarcinilor si rezolvarea problemelor prin selectarea si aplicarea de metode, instrumente, materiale si informatii de baza; asumarea responsabilitatii pentru executarea sarcinilor intr-un domeniu de munca sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstante pentru rezolvarea problemelor;

Nivelul 4 - Rezultatele invatarii corespunzatoare nivelului 4 sunt: cunostinte faptice si teoretice in contexte largi, in cadrul unui domeniu de munca sau de studiu; o gama de abilitati cognitive si practice necesare pentru gasirea de solutii la problemele specifice, intr-un domeniu de munca sau de studiu; autogestionare cu ajutorul unor indicatii in general previzibile in cadrul situatiilor de munca sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activitatii de rutina a altor persoane, preluand o anumita responsabilitate pentru evaluarea si imbunatatirea activitatilor de munca sau de studiu.

