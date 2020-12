Cu ce au fost inlocuite petrecerile de Craciun ale corporatistilor. Workshop despre managementul stresului, cadoul pentru angajati

Nu se mai organizeaza intalniri in jurul bradului de Craciun sau activitati organizate pentru copiii personalului, insa angajatorii s-au straduit sa compenseze toate aceste lipsuri, aducand, in diferite moduri, spiritul sarbatorilor pentru angajati.Psihologul Diana Teodorescu spune ca, in aceasta perioada, i-au fost solicitate mai multe workshopuri pe care companiile le-au oferit cadou angajatilor, cu tematici centrate pe managementul stresului, optimizarea starii de bine, recunostinta sau echilibru emotional."Unele companii de IT s-au angajat sa furnizeze cadourile de Craciun, iar angajatii si copiii lor sa le primeasca in timp util, cel mai adesea folosind servicii de curierat. Sunt si companii mai mici, unde specialisti in HR sau spiridusii Mosului, ajutati de angajati, s-au asigurat sa livreze personal acasa, purtand masti, respectand distantarea sociala, cadourile de Craciun. De asemenea, au fost organizate intalniri online cu specific de Craciun. Sunt companii care au organizat momente de celebrare a angajatilor, intalniri de recunostinta, de multumire pentru munca depusa in acest an. S-au mai realizat intalniri de unde nu au lipsit colindele sau alte activitati spirituale. Stiu o companie care a organizat un spectacol de magie online pentru copiii angajatilor. Tot in aceasta perioada, mi-au fost solicitate mai multe workshopuri pe care companiile le-au oferit cadou angajatilor, cu tematici centrate pe managementul stresului, optimizarea starii de bine, recunostinta sau echilibru emotional", a declarat, pentru AGERPRES, psihologul Diana Teodorescu.Ea spune ca, in principiu, angajatorii s-au straduit sa aduca spiritul Craciunului in casele angajatilor, sa organizeze intalniri online astfel incat sa ii bucure la acest final de an si sa compenseze lipsa intalnirilor fata in fata."Toate aceste lucruri au efecte benefice atat asupra persoanei, a starii de bine a acesteia, cat si asupra productivitatii, ca angajat al companiei. Sa nu uitam ca omul este o fiinta eminamente sociala, are nevoie sa relationeze, cauta sa isi implineasca nevoile emotionale, prin urmare are nevoie sa se simta bine cu colegii de la locul de munca. De la acest principiu a plecat ideea acestor activitati. Evident, ele au si scop motivational. Oamenii sunt motivati de recompensele de la final de an, cu prilejul sarbatorilor, dar cel mai mult conteaza interactiunea dintre ei, conteaza spiritul de echipa, armonia de la locul de munca, fie ea fata in fata sau online. Si atunci toate aceste activitati cresc motivarea angajatului, starea de bine a acestuia si, implicit, angajamentul, productivitatea si, de ce nu, loialitatea fata de compania respectiva", a explicat Diana Teodorescu.Psihologul avertizeaza ca, in acest anotimp, si lipsa soarelui si a caldurii isi pune amprenta asupra psihicului si comportamentului uman, mai ales in perioada sarbatorilor de sfarsit de an.In plus, traim o perioada noua si critica, provocatoare si inedita, cu un mare impact social si economic, atrage atentia psihologul."Toti acesti factori cumulati cresc foarte mult sensibilitatea, reactivitatea si dificultatile emotionale ale tuturor oamenilor si, evident, ale angajatilor.Ca recomandare pentru angajatori as putea sa pun in discutie atentia la starea psihologica a angajatilor si managementul cat mai sanatos al acestor dificultati. Exista foarte multe persoane care au dificultati emotionale, le aveau si inainte de pandemie, cu atat mai mult ele s-au accentuat acum in pandemie. Au nevoie de sprijin, au nevoie de suport, de intelegere mai multa. Sa nu uitam ca din martie copiii fac mai mult scoala online.Familiile cu copii sunt mult afectate de ceea ce se intampla. S-a pus mai multa presiune, mai multe sarcini, mai multe responsabilitati pe acesti parinti care fac un efort foarte mare pentru a se imparti intre munca, stresul de la munca, stresul imbolnavirii si responsabilitatile fata de scoala copiilor. As sugera o mai mare intelegere fata de om, fata de persoana care lucreaza pentru tine", este sfatul psihologului Diana Teodorescu.Citeste si: