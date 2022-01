Ce se intampla cu angajatii, dupa ce isi revine economia

Perspectiva relansarii pietei muncii la sfarsitul crizei financiare ii determina pe multi dintre manageri sa isi faca griji serioase pentru soarta companiilor lor, ai caror angajati sunt tot mai hotarati sa caute un loc mai bun de munca in viitor.

Unul din trei americani au in plan gasirea unui nou job in momentul in care economia va iesi din recesiune, potrivit unui sondaj anual de etica la locul de munca realizat de Deloitte si citat de Entrepreneur.com.

Studiul Deloitte arata ca 48% din respondenti au declarat ca si-au pierdut increderea in angajatori, si aproape tot atatia angajati intentioneaza sa isi caute un alt job la sfarsitul crizei financiare, din cauza lipsei de comunicare din partea conducerii companiei.

