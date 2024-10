Cele mai bizare motive invocate pentru a lipsi de la serviciu

Ajustarea unei operatii estetice nereusite sau imbarcarea accidentala intr-un avion sunt doua dintre motivele cele mai bizare prezentate de angajati pentru a-si justifica absenta de la serviciu.

Un nou sondaj realizat de CareerBuilder in SUA releva ca salariatii au trait cateva aventuri demne de seriale de comedie anul acesta. Sau poate doar au devenit mai creativi atunci cand vor sa isi ia o zi libera, scrie Market Watch.

In ultimul an, 28% dintre angajati au anuntat ca nu pot veni la munca pentru ca sunt bolnavi, desi se simteau bine, fata de 32% anul trecut. Cand vine vorba de motive, 30% dintre respondenti au afirmat ca pur si simplu nu au avut chef sa mearga la serviciu, in timp ce 29% au sustinut ca au avut nevoie de o zi libera pentru a se relaxa.

De asemenea, 21% au avut programare la doctor, 19% au vrut sa recupereze orele de somn pierdute, iar 11% au invocat vremea nefavorabila.

Sondajul a fost realizat de Harris Poll in perioada 11 august-5 septembrie 2014 pe un esantion de 3.103 angajati si 2.203 manageri HR.

Desi aproape jumatate dintre angajati au recunoscut ca aveau dreptul sa isi ia zile libere indiferent de motiv, 23% dintre acestia au afirmat ca s-au simtit obligati sa inventeze o scuza.

Iata cateva dintre cele mai neobisnuite, potrivit angajatorilor intervievati:

- angajatul tocmai a pus o caserola in cuptor;

- angajatul a avut o operatie estetica si mai are nevoie de cateva ajustari;

- angajatul statea in baie si i-au amortit picioarele. Cand s-a ridicat, a cazut si si-a ranit glezna;

- angajatul a fost la un cazinou in weekend si i-au mai ramas bani sa joace si luni dimineata;

- angajatul s-a trezit binedispus si nu a vrut sa-si strice dispozitia;

- angajatul a avut o aventura in noaptea precedenta si nu stie unde se afla;

- angajatul a ramas blocat in aparatul pentru masurarea tensiunii arteriale, in supermarket;

- angajatul a avut litiaza biliara si a vrut sa se vindece pe baza holismului;

- angajatului i-a luat foc uniforma dupa ce a incercat sa o usuce in cuptorul cu microunde.

Desi cei mai multi angajatori le-au acordat salariatilor prezumptia de nevinovatie, 31% dintre ei au verificat intr-un mod sau altul veridicitatea motivelor prezentate: au cerut adeverinta de la medic, i-au sunat sau chiar au mers la ei acasa.

Unu din cinci angajatori (18%) a concediat un salariat pentru ca a mintit.

Cativa angajati s-au dat singuri de gol, pe retelele sociale. Unu din patru angajatori (24%) i-a "prins" verificandu-le profilul de pe aceste site-uri. Dintre ei, 22% au concediat angajatii respectivi.

Pe de alta parte, cei mai multi dintre americani considera ca nu isi permit sa lipseasca de la serviciu. Mai mult de jumatate dintre respondenti sustin ca au fost la munca chiar si atunci cand erau bolnavi, deoarece au considerat ca nimeni nu poate indeplini sarcinile ce le revin.

De ce nu isi iau americanii concediu? Rezultatele incredibile ale unui sondaj

SUA este singura tara dezvoltata care nu prevede prin lege concediu de odihna.

C.S.

