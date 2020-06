Companiile incep sa uite de criza si reincep goana dupa angajati. Se cauta specialisti in vanzari si in productie

Ziare.

com

Impactul crizei Covid-19 s-a tradus, in perioada starii de urgenta, in afaceri mai mici cu pana la 25% pentru 27% dintre companiile participante la sondaj, in timp ce 20% si-au injumatatit practic veniturile. Totusi 23,3% dintre firmele chestionate au declarat ca activitatea lor s-a desfasurat in mod normal in perioada starii de urgenta, fara a fi redusa. Peste 40% dintre angajatori spun, insa, ca si-au pastrat intacta echipa - nu au facut concedieri (46,7%) si nici nu si-au trimis salariatii in somaj tehnic in aceasta perioada (40%), iar 23,3% chiar au facut noi angajari.Dupa ce au trecut de faza de reactie rapida in gestionarea crizei sanitare, in care s-au concentrat prioritar asupra sigurantei angajatilor si a supravietuirii afacerii, aproape jumatate (47%) dintre angajatori afirma ca si-au pregatit un plan de continuitate a business-ului, in timp ce 30% dintre firme nu s-au gandit la o mai buna functionare a activitatilor in noul context.Astfel, 40% dintre companii intentioneaza sa mute in mediul online o parte mai mare din activitate in urmatorul an, in timp ce alte firme iau in calcul extinderea si in alte sectoare ale economiei (13,3%), reducerea semnificativa a spatiilor de birouri (10%) sau chiar schimbarea obiectului de activitate (3,3%). In cazul a 33,4% dintre companii modelul de business nu va suferi schimbari majore.Dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si iesirea din starea de urgenta, 36,7% dintre angajatori spun ca si-au chemat toti angajatii la birou inca din luna mai. Studiul arata ca in cazul a 23,3% dintre firme activitatea a fost reluata gradual, in prima faza cu mai putin de un sfert dintre salariati inapoi in birouri, iar alte 20% dintre firme au continuat sa lucreze in regim remote.Cand vine vorba despre masurile luate pentru protejarea angajatilor impotriva infectarii cu virusul COVID-19, 83,3% dintre participantii la sondaj ofera dezinfectanti angajatilor, dar si masti (70%) si manusi (43,3%), dezinfecteaza cu regularitate spatiile de lucru (76,7%), au achizitionat si termometre pentru luarea temperaturii (26,7%) sau au rearanjat birourile pentru a mari distanta dintre angajati (33,3%). Tot pentru a asigura angajatilor distantarea sociala la birou, unii angajatori au schimbat orarul de lucru pentru a evita orele de varf (16,7%) sau au rearanjat turele pentru a nu se suprapune (13,3%).Sondajul a fost efectuat in perioada 1-15 iunie 2020, pe un esantion de aproximativ 150 de companii mici si medii din Romania.