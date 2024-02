Statul economiseste 2 milioane de euro daca pastreaza 1.000 de locuri de munca

Prin pastrarea a 1.000 de locuri de munca, statul economiseste peste 2 milioane de euro, in timp ce falimentul companiei, insotit de disponibilizari, aduce cheltuieli suplimentare la bugetul de stat, potrivit unei analize economice de profil.

Salvarea locurilor de munca este unul dintre principalele motive pentru care specialistii aleg aplicarea unui plan de reorganizare pentru companiile aflate in insolventa, fata de varianta falimentului, arata o analiza efectuata de specialistii Casei de Insolventa Transilvania.

Prin efectul de multiplicare, salvarea unei companii cu 1.000 de locuri de munca are un impact puternic asupra economiei locale, judetene sau nationale. Totodata, in unele industrii, un loc de munca direct asigura alte patru locuri de munca indirecte in randul furnizorilor sau clientilor.

Cele 1.000 de locuri de munca ale companiei reprezinta 1.000 de consumatori, care au un impactul pozitiv direct asupra economiei locale. Cum majoritatea acestora au familii sau alti apartinatori pe care ii sustin din castigurile salariale, la numarul initial putem estima ca se adauga peste 2.000 de consumatori indirecti. Prin urmare, vorbim si despre un impact pozitiv indirect in economie prin cererea sporita de servicii si produse, generata indirect de angajatii companiei.

Faptul ca nu vor avea loc disponibilizari, ca urmare a salvarii companiei, inseamna ca nu se va pune presiune pe bugetul de stat si ca nu se vor accesa fondurile necesare acordarii ajutorului de somaj pentru disponibilizati.

Care sunt beneficiile statului

O companie ii plateste pe toti cei 1.000 de salariati cu salariul minim pe economie - 750 lei pe luna. In acest caz, salariul net va fi de 566 lei per salariat pe luna, adica 566.000 lei/luna pentru cei o mie de salariati.

Contributia celor 1.000 de angajati la buget va fi de 184.000 lei/luna, iar contributia angajatorului este de 210.000 lei/luna. In total, o contributie lunara de 394.000 lei. In cazul in care sunt disponibilizati cei 1.000 de salariati, statul va plati - pentru salarii minime - somaj de 375.000 lei/luna.

In concluzie, in cazul disponibilizarii a 1.000 de angajati, statul ar avea o pierdere de 769.000 lei/luna. Pe modelul de calcul ce pune in ecuatie doar incasarile directe ale statului, nu si impactul indirect in economie, intr-un an, prin pastrarea a 1000 de locuri de munca statul salveaza peste 9.228.000 lei.

Analiza impactului pe care il are in economie salvarea a 1.000 de locuri de munca trebuie sa ia in calcul si "efectul de multiplicare", impactul pe care il are salvarea unei societati de anvergura, cum este cea care ar asigura 1.000 de locuri de munca, asupra economiei pe orizontala.

Mentinerea unei companii care asigura 1.000 de locuri de munca ar trebui sa fie o prioritate a statului, iar acesta ar trebui sa se implice in mod activ in a crea facilitati, inlesniri si reduceri la plata datoriilor bugetare, conchid specialistii Casei de Insolventa Transilvania.

C.S.