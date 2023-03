Vestea buna este ca, avand parte de training-ul potrivit, oricine cu anumite calitati poate deveni manager. Nu spun oricine poate, deoarece este nevoie sa ai anumite calitati, nu pe toate obligatoriu, dar cel putin cateva dintre ele: putere de convingere, carisma, pragmatism, obiectivitate, spirit de echipa, increderea de a delega, comunicare buna, capacitatea de a gasi si promova potentialul, capacitatea de a-i invata pe ceilalti, orientarea catre rezultate, perspectiva de ansamblu etc.

Daca ai macar doua dintre calitatile de mai sus, este posibil sa poti ajunge un manager bun si este posibil sa le ai si pe celelalte, dar inca sa nu le fi identificat. Urmareste sfaturile de mai jos cu privire la cum sa ajungi un bun manager.

Cunoaste-ti bine rolul

Acum ca ai devenit manager, comportamentul tau este luat la puricat si pus sub lupa. Renunta la barfele de la cafea si renunta la a mai vorbi despre conducere in termeni nu tocmai potriviti alaturi de colegii tai, deveniti acum subalternii tai.

Acum esti si tu la conducere, asa ca sa nu fii surprins daca toti vor incepe sa te trateze altfel. Pana la urma, tu esti cel care decizi evaluarile lor, maririle sau scaderile de salariu si pedepsele si recompensele. Cu toate ca tu inca te consideri unul din echipa, nu mai esti doar unul din echipa, ci coordonatorul lor. Invata-ti noile puteri si foloseste-le cu intelepciune.

Concentreaza-te pe echipa

Da, tu esti seful acum, insa nu inseamna ca echipa ta nu poate veni cu idei si solutii bune. Ca manager nu considera ca tu trebuie sa ai toate solutiile si tu trebuie sa vii cu toate ideile stralucite. Acestea pot iesi la suprafata chiar din sanul echipei tale.

In acelasi timp, nu uita sa inveti sa delegi. Erai obisnuit sa faci totul inainte, insa acum ai alte responsabilitati. Alege oameni de incredere, invata sa ai incredere si deleaga.

Invata-ti si echipa, cunoaste-ti fiecare membru. Afla ce ii face sa fie motivati si sa dea randament. Ofera-le sprijinul tau si lasa-i sa invete de la tine. Vei ajunge, in scurt timp, sa fii o sursa de incredere si respectata.

Exprima-ti clar asteptarile

Seful este acela care impartaseste echipei obiectivele si modul in care fiecare membru trebuie sa contribuie la atingerea acestora. Asigura-te ca fiecare persoana stie ce are de facut, stie la ce anume sa se concentreze, care sunt prioritatile si care este modul in care acestea sunt rezolvate. Comunica cu echipa ta si fa-o bine. Este o calitate importanta, aceea de sti cum sa comunici. Nu uita ca subalterni tai nu iti pot citi gandurile. Daca vrei ca o sarcina sa fie facuta intr-un anumit fel, comunica acest fapt.

Verifica munca echipei tale

Dupa ce obiectivele au fost stabilite, transmise echipei si fiecare si-a primit sarcinile, este necesar sa le urmaresti si sa verifici munca. Nu e usor, nu vrei ca toata lumea sa creada ca le sufli in ceafa, insa este important sa gasesti modul cel mai potrivit si sa verifici zilnic munca lor.

Cand se iveste o problema, incearca sa ii descoperi cauza (modul in care ai comunicat, lipsa competentei membrului echipei care a gresit sau se afla intr-un impas etc) si sa ceri o solutie pentru rezolvare. Daca aceasta nu iti este oferita, cauta tu singur o solutie si invata-i si pe ei. Pana la urma, esti responsabil de toata munca lor si de tot training-ul lor.

